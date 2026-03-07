Ne poklanjajte dragoj osobi ovih 7 stvari, šaljete lošu poruku

Neke stvari nikada ne poklanjajte dragim osobama. Mogu poslati zbunjujuću i neprijatnu poruku. Za posebne praznike morate biti pažljivi.

Sem ako vam neko sam nije zatražio baš taj poklon, ove stvari nikada ne poklanjajte dragoj osobi.

Darivanje je prelepa stvar, ali u razmišljanju o savršenom poklonu za posebne prilike i praznike morate biti pažljivi – neke stvari se jednostavno ne poklanjaju jer mogu poslati zbunjujuću, čak neprijatnu poruku.

Evo kojih sedam stvari ne smete da stavite na listu poklona za najmilije, osim ukoliko vam osoba nije naglasila da želi baš taj poklon:

Kućni ljubimci

Ukoliko niste potpuno sigurni da osoba želi kućnog ljubimca i da se može brinuti o njemu, nikada nemojte kupiti životinju za poklon. Posebno se to odnosi na kupovanje ljubimaca deci koja još ne znaju da se samostalno brinu o njima. Ipak je reč o živom biću kom je potrebna pravilna briga i posvećenost.

Oprema za vežbanje

Koliko god osoba volela da vežba, oprema za vežbanje nije primeren poklon. Osim toga, osoba kojoj poklonite opremu za vežbanje mogla bi se uvrediti jer bi dar mogla shvatiti kao znak da treba da smrša.

Krema protiv bora ili celulita

Isto kao i oprema za vežbanje, i kreme protiv bora ili celulita ne smeju biti na listi potencijalnih darova. Jer ko želi da dobije poklon koji mu govori da bi trebalo da se rešiti bora i celulita? Ako želite osobu razveseliti nekim proizvodom kozmetike, mnogo bolji izbor biće mirišljavi losion ili kupka.

Vaga

Ne poklanjajte vagu nikom. Poklon kojem se verovatno niko neće obradovati jeste – vaga. Ako neko želi da ima vagu kod kuće, kupiće je sam. Darivanje vage jednostavno nije pristojno.

Nož

Darivanje noža donosi nesreću i posvađaćete se sa osobom koja vam je poklonila nož, kaže sujeverje. Bez obzirna to da li ste sujeverni ili ne, nemojte poklanjati noževe jer, prema bontonu, oštri predmeti nisu prikladan poklon.

Kaktus

Kaktusi i druge šiljate biljke nisu dobri pokloni, a izbegavajte i darivanje ruža s trnjem jer označavaju bušenje odnosa.

Sredstva za čišćenje

Kako godine odmiču, sve nas više raduju novi sunđeri za pranje sudova, deterdženti i druga sredstva za čišćenje. Međutim, nismo sigurni koliko će se vaši prijatelji i članovi porodice razveseliti kada odmotaju poklon i ugledaju prašak za čišćenje i krpu za brisanje prašine. To bi mogli da shvate kao poruku da bi trebalo više da čiste.

