Ne treba vam botoks: Ovaj jeftini trik od 100 dinara čini kožu blistavom i usporava starenje

Bizarno, ali tvrdi da radi! Kako je selotejp postao zamena za botoks? Otkrijte genijalan trik koji sprečava bore za samo 100 dinara (video)

Zaboravite botoks, ovaj trik košta samo 100 dinara! Žena (50) nema nijednu boru i tvrdi da je za to zaslužan selotejp!

,,Da biste sprečili bore, sve što vam treba je rolna selotejpa, koju možete kupiti bilo gde“, kaže žena po imenu Ket.

Naime, ona je na TikToku podelila bizaran trik zbog kojeg, kako kaže, nema bore u svojoj 50. godini. Za njen mladolik izgled je zaslužna tehnika protiv starenja s kojom je počela u svojim ranim dvadesetim.

,,U svetu lepote volimo da koristimo izraze ‘nevoljni pokret’ i ‘dobrovoljno kretanje’, što znači da možete dobrovoljno da pomerate obrve i pravite izraze, ali to često radimo nehotice. Nemate pojma koliko često to radite u toku dana i svi ti nevoljni pokreti izazivaju bore koje ćete imati do kraja života“, kaže Ket.

Postupak je jednostavan, a detaljno uputstvo pogledajte u videu:

Potrebna su vam četiri komada trake. Lice mora da bude oprano i osušeno, a potom se prvi komad selotejpa lepi na sredinu između vaših obrva. Potom se dva komada trake lepe iznad svake obrve vodoravno. Poslednji komad trake se lepi preko gornjeg dela čela.

Ako pravite nevoljne pokrete, traka će početi da zateže i vi ćete se prisiliti da prestanete.

,,Vremenom će vam ovo pomoći da kontrolišete izraze lica i dugoročno sprečite bore“, tvrdi Ket.

Dok su neki mislili da je tehnika genijalna, bilo je mnogo ljudi koji su rekli da bi radije dobili nekoliko bora nego da prestanu da pokazuju emocije.

,,Nikada ne bih menjala emocije za lice bez bora“, napisala je jedna žena.

Ovaj trik sa selotejpom svakako spada u najbizarnije metode protiv starenja koje smo videli.

Iako Ket tvrdi da joj je pomogao da kontroliše nevoljne pokrete lica i izbegne bore bez botoksa, postavlja se pitanje: Da li ste spremni da se odreknete pokazivanja emocija zarad lica bez ijedne bore?

Na kraju, svako bira svoj put ka mladolikosti – bio on skupi botoks ili rolna selotejpa.

