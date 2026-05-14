Ne zovite majstora: Jednostavan trik da sami izvučete slomljeni ključ iz brave

Slomljeni ključ u bravi ume da pokvari dan, ali probajte trik sa silikonom i fenom pre nego što platite bravara.

Slomljeni ključ u bravi je situacija koja vas može zateći u najgorem trenutku, obično kasno uveče ili pred važan sastanak. Pre nego što panično okrenete broj bravara i pripremite novčanik za debelu cifru, probajte trik koji kruži Instagramom.

Većina ljudi prvo posegne za telefonom i pozove majstora, što često znači izlazak na teren, taksu i zamenu cilindra. Problem je u tome što zaglavljeni deo ključa nije uvek duboko utisnut. Često viri tek koji milimetar, baš taman da pinceta ne može da ga uhvati, a ruka ne dopire.

Kako izvući slomljeni ključ pomoću silikona i fena

Trik je jednostavan i traži samo dve sitnice koje se lako nabavljaju. Pripremite:

silikonski štapić (onaj koji ide u pištolj za lepljenje)

obični fen za kosu

upaljač

pincetu ili kleštića za svaki slučaj

Najpre upaljačem zagrejte vrh silikonskog štapića dok ne postane mek i lepljiv. Ne čekajte da se rastopi previše, jer će vam curiti niz ruke.

Brzo prislonite taj zagrejani vrh tačno uz ostatak ključa u bravi i lagano pritisnite, kako bi se silikon uvukao u prorez i obavio metal.

Hladan vazduh radi posao umesto vas

Sada uzmite fen i prebacite ga na hladan mlaz. Topao vazduh bi sve samo omekšao i odlepio. Usmerite struju vazduha pravo u bravu i držite tako dva do tri minuta.

Silikon će se stvrdnuti i postati čvrst, a istovremeno čvrsto prilepljen za polomljeni ključ u bravi.

Kada ste sigurni da je masa potpuno hladna, uhvatite štrčeći deo silikona prstima ili pincetom i povucite pravo ka sebi. Bez uvrtanja. Ako uvrnete, silikon će se otkinuti i ostaviti vam isti problem.

Šta da radite ako trik ne uspe iz prvog pokušaja

Ne odustajte odmah. Izvlačenje ključa ovom metodom ponekad traži dva ili tri pokušaja, naročito ako je deo ključa duboko upao u cilindar. Pre svakog novog pokušaja sačekajte da se brava ohladi, jer topao metal ne drži silikon dobro.

Najčešća greška je žurba. Ljudi povlače silikon dok je još mek i samo razmazuju masu po unutrašnjosti brave. Druga greška je preterano nabijanje, gde silikon zatvori prostor oko ostatka ključa i otežava izvlačenje.

Kada ipak morate da zovete bravara

Ako je metal ušao do kraja cilindra i nigde ne viri, kućni trik više nema oslonca. Tada nema mnogo izbora, bravar mora da razmontira mehanizam. Ali za one situacije kada deo ključa viri makar malo, ova metoda vam štedi i novac i živce.

