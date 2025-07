Nećete verovati koliko klima može da vam uveća račun za struju!

Ako ste ikada ostavili klimu da radi ceo dan, verovatno ste se zapitali koliko vas to košta. I ne, nije samo par stotina dinara. U proseku, klima uređaj troši oko 1,2 kW dok dostiže željenu temperaturu, što košta oko 16,4 dinara po satu u plavoj zoni. Kada samo održava temperaturu, potrošnja pada na oko 4,7 dinara po satu. Ali ako ste već u crvenoj zoni potrošnje, pripremite se – tada klima može da vas košta i preko 30 dinara po satu dok hladi prostor.

Račun raste brže nego što mislite

Ajde da računamo. Ako klima radi 12 sati dnevno, a samo prvi sat troši maksimalno, to je oko 68 dinara dnevno u plavoj zoni. Na mesečnom nivou, to je oko 2.451 dinar. U crvenoj zoni? Tu cifra skače na čak 4.966 dinara mesečno. A to je samo za klimu – bez ostalih uređaja.

Noćna tarifa – spas za budžet?

Noću je struja jeftinija, pa ako ste među onima koji pale klimu samo od ponoći do osam ujutru, možete proći znatno povoljnije. U plavoj zoni, to je oko 648 dinara mesečno, dok je u crvenoj oko 897 dinara. Ali budimo realni – kad su temperature preko 35 stepeni, malo ko čeka ponoć da se rashladi.

Zelena, plava, crvena – šta to znači?

Zelena zona je najjeftinija, ali većina domaćinstava u Srbiji troši više od dozvoljenog limita i prelazi u plavu ili crvenu. U tim zonama, svaki kilovat je skuplji, pa se i klima plaća više. Ako već trošite mnogo, razmislite o efikasnijem uređaju ili pametnijem režimu rada.

Može li se uštedeti?

Naravno. Redovno čišćenje filtera, korišćenje ekonomičnog režima i zatvaranje vrata i prozora dok klima radi – sve to može da smanji potrošnju. A ako ste u fazonu da štedite, razmislite o ventilatoru za noćnu upotrebu. Nije isto, ali ni račun nije isti.

Zaključak? Pa, nije baš jeftino.

Klima jeste spas u tropskim danima, ali dolazi sa cenom. Ako je uključena ceo dan, račun za struju može da skoči i preko 5.000 dinara mesečno. Zato, pametno s njom – da se ne znojite kad stigne račun.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com