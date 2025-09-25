Nećete verovati šta se dešava sa vašim telom u noći između 26. i 27. oktobra

U noći kada pomeramo sat, telo ulazi u nevidljivu borbu – evo kako da je preživite bez stresa.

U noći između 26. i 27. oktobra pomeramo sat unazad – vraćamo se na zimsko računanje vremena. Na prvi pogled, to deluje kao poklon: dobijamo dodatnih sat vremena sna. Ali vaše telo ne vidi to kao bonus, već kao stres.

Cirkadijalni ritam – vaš unutrašnji sat – ne zna za kalendar. On funkcioniše po svetlu, navikama i hormonima. Kada se vreme pomeri, telo se zbuni. Melatonin, hormon sna, počinje da se luči ranije, a vi se osećate umorno i dezorijentisano, čak i ako ste spavali duže.

Zašto se osećate čudno iako ste „duže spavali“?

Iako ste tehnički dobili sat više, kvalitet sna može da opadne. Telo ne voli nagle promene. Možete se probuditi ranije nego inače, imati osećaj da ste „van ritma“, a neki ljudi prijavljuju i glavobolje, nervozu, pa čak i pad koncentracije.

Kako da pomognete telu da se lakše prilagodi?

Veče pre promene vremena, pokušajte da se opustite bez ekrana. Izbegavajte kofein i alkohol, jer dodatno remete san. Ujutru izađite na dnevno svetlo što pre – to pomaže telu da resetuje ritam.

Ako imate decu, budite spremni na ranije buđenje i nervozu. Njihov ritam je još osetljiviji.

Da li ova promena utiče na zdravlje dugoročno?

Kod većine ljudi, telo se prilagodi za dan-dva. Ali ako već imate problema sa snom, anksioznošću ili radite noćne smene, ova promena može da pogorša simptome.

Zato je važno da budete nežni prema sebi tih dana. Ne forsirajte produktivnost, slušajte telo i dajte mu vremena da se uskladi.

