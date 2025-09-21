Nedelju dana nije jeo apsolutno ništa pa opisao posledice: ‘Dogodilo mi se nešto neverovatno’

Izazov posta bez ijednog zalogaja tokom cele nedelje delovao je nevino, ali je doveo do niza neočekivanih promena – od gubitka kilograma do unutrašnje snage koja ga je potpuno iznenadila.

Zvezda društvenih mreža i zdravstveni trener Džastin Dorf (42) iz Pensilvanije podvrgnuo se ekstremnom izazovu – nedelju dana posta uz unos samo vode. Svoj eksperiment dokumentovao je na YouTubeu, gde ga prati više od 24 hiljade ljudi, a njegov video pregledan je 250 hiljada puta.

Dorf je poznat po testiranju neobičnih fitness izazova, od jedenja samo jaja ili maslaca 72 sata do isprobavanja luksuzne anti-age rutine vredne 2 miliona dolara. Ali, ovaj put odlučio je napravi ono što naziva “Velikim resetom” – potpuni post.

Potpuni post: zašto je krenuo u izazov

Glavni motiv bio je provera granica izdržljivosti i zdravstvene koristi posta. Odbacio je svu čvrstu hranu, pio samo vodu i zabeležio svaki dan kako bi pratio promene na telu i u umu.

Fizičke promene tokom sedam dana

Već prvog dana suočio se s jakim gladnim grčevima i padom energije. Do trećeg dana kilaža je pala za nekoliko kilograma, koža je delovala svežije, a upale su se smanjile. Međutim, javljali su se i vrtoglavica i slabost, pa je morao pažljivo da balansira unos tečnosti.

Mentalna snaga i neočekivani uvidi

Oko pete noći posta primetio je pojačan osećaj smirenosti i fokusiranosti. Umesto iscrpljenosti, doživeo je nalet kreativnih misli i unutrašnju čvrstinu koja ga je podstakla na dublje razmišljanje o životnim prioritetima.

Šta kažu lekari

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajni post bez nadzora može dovesti do nutritivnih manjkova, dehidracije i poremećaja elektrolita. Istovremeno, kraći intervali posta pod medicinskom kontrolom pokazuju koristi po nivo šećera u krvi i upalne procese, ali sedmodnevni ekstrem zahteva oprez i konstantno praćenje.

Ovaj lični eksperiment razotkriva moć uma nad telom, ali i podseća da svaki post treba biti prilagođen individualnim potrebama i savetu lekara.

