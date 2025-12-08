Čuvene srpske bombone izazvale haos u Švedskoj: „Normalizovani rasizam“ (foto)

Da li su Negro bombone zaista „krive“? Kupac u Švedskoj burno reagovao na poznati srpski slatkiš i šta se zapravo krije iza imena.

Jedna fotografija iz švedskog supermarketa nedavno je zapalila društvene mreže, pokrećući lavinu komentara i debatu koja spaja generacije, ali i deli kulture. Priča o ovom slatkišu nije samo priča o ukusu, već o tome koliko kontekst i jezik mogu promeniti percepciju stvarnosti.

Negro bombone izazvale šok

Sve je počelo kada je muzički producent Blizz Bugadi, vidno uznemiren, podelio fotografiju kesice bombona kompanije Pionir, koju je pronašao u lokalnoj prodavnici. Za nas, to je legendarni „odžačar grla“. Za njega, to je bio povratak u mračna vremena istorije. Kupac je bio zgrožen imenom, navodeći da ga ono „podseća na ropstvo i rasizam“, potpuno nesvestan značenja koje Negro bombone imaju na Balkanu.

Bugadi, međutim, smatra da starost brenda i činjenica da „negro“ znači „crn“ na španskom nisu relevantni u švedskom kontekstu i da je bio zabrinut kako će njegova ćerka, s kojom je bio u kupovini, reagovati na ovo ime bombona.

„Razmišljam šta bi ovo moglo da simbolizuje za njenu generaciju? Mislim, ljudi su, na primer, uklonili reč negerboll (čokoladna torta)“, ističe on. „Reč negro u Švedskoj ima grublje značenje i zato se morate tome prilagoditi. U Švedskoj se crno zove svart, a ne negro. Za mene je to samo izgovor.“

Bugadi je takođe upozorio nekoliko zaposlenih u prodavnici na proizvod, koji su, kako kaže, reagovali šokirano. „Rekli su: Osećamo se isto kao i vi i poslaćemo imejl ljudima koji kupuju proizvode da provere. Jer i mi mislimo da je užasno“, prepričava on.

Njegova reakcija, iako nama možda deluje preterano, savršen je primer kulturološkog nesporazuma. U svetu gde se engleski jezik smatra univerzalnim, reč „Negro“ nosi tešku istorijsku konotaciju. Strani kupci vide samo reč, ne znajući da se iza nje krije decenijska tradicija i specifična receptura koja nema nikakve veze sa bojom kože, već sa nečim sasvim drugim.

Oglasila se i menadžerka marketa: „To je dobro poznati brend“

Dženi Erikson, direktorka asortimana i nabavke u kompaniji Ika Švedska, takođe se oglasila. U pisanom odgovoru je rekla da razumeju da reč može izazvati reakcije. „Dotični proizvod dolazi od evropskog proizvođača Pionir, gde je brend veliki i dobro poznat u velikim delovima Evrope“, napisala je.

Erikson objašnjava da ime potiče od crne boje proizvoda zbog aktivnog uglja. „Razumemo da reč može biti uvredljiva ili doživljena kao diskriminatorna u drugim kontekstima, ali u ovom slučaju je ipak etablirana kao brend u lokalnom kontekstu“, zaključila je.

Istina o „dimničaru“ koju stranci ne znaju

Dok su stranci na internetu izražavali nevericu, korisnici sa Balkana su brzo stali u odbranu svog omiljenog slatkiša. Objasnili su da su Negro bombone dobili ime po svom tvorcu, Pjetru Negru, a ne kao rasna uvreda. Takođe, crna boja bombona simbolizuje ugalj i čađ, jer je maskota brenda dimničar – onaj koji čisti vaše grlo baš kao što čisti dimnjak, a dobijena je od

Lekcija o toleranciji i razumevanju

Ovaj incident nas podseća da reči nemaju isto značenje na svakom meridijanu. Ono što je u Srbiji sinonim za svež dah i olakšanje kod prehlade, u Švedskoj može biti okidač za neprijatnost. Ipak, umesto osude, ovakve situacije treba da posluže kao most za edukaciju.

Kada sledeći put otpakujete ove crne bombone, setite se da u rukama držite više od slatkiša – držite deo istorije koji je uspeo da preživi test vremena, pa čak i ovakve nesporazume na internetu. Negro bombone ostaju klasik, bez obzira na jezičke barijere.

