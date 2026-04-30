Neinteligentni ljudi često govore ovih 6 rečenica, time samo potvrđuju da ne znaju o čemu pričaju

Šest rečenica koje često govore neinteligentni ljudi. Odmah ćete prepoznati da u stvari ne poznaju uopšte temu razgovora. Kada ovo čujete od nekoga, zapitajte se koliko zapravo zna!

Kroz komunikaciju se mogu otkriti nečije karakterne osobine, tajne, namere i ciljevi, ali i koeficijent inteligencije. Prema rečima psihologa profesorke Ketrin Kinzler, naš govor ne samo da prenosi informacije već otkriva i naš sopstveni identitet. U zavisnosti od toga kako se sagovornik izražava, možemo proceniti nivo razmišljanja sagovornika.

Stvari koje neko kaže mogu vam pokazati kako doživljava svet, emocije i nove ideje. Zato slušajte pažljivo, jer ako vam se neko često ovako obraća, možete prilično pretpostaviti da zapravo ne zna o čemu priča.

7 rečenica koje često govore neinteligentni ljudi

1. „Očigledno“

Ljudi koji nisu voljni ili ne mogu da opravdaju svoj stav često pribegavaju tvrdnji da je nešto „očigledno“. U praksi, ovo može ukazivati na emocionalnu nezrelost i želju da se izbegnu neprijatni razgovori, umesto da se objektivno objasne argumenti.

2. „Znaš šta mislim.“

Ova fraza se javlja kada druga osoba ne može jasno da izrazi svoje misli. Prema rečima socijalnog psihologa Pitera Dita, ljudi su skloniji da percipiraju informacije koje su u skladu sa njihovim uverenjima. „Znaš šta mislim“ može biti pokušaj da se teret razumevanja prebaci na slušaoca, umesto da se jasno objasni sopstveni stav.

3. „Samo kažem“

Ljudi koji ne reaguju dobro na prigovore često ublažavaju svoje izjave frazom: „Samo kažem.“ U stvarnosti, ove reči imaju za cilj da izbegnu preuzimanje odgovornosti za sopstvene reči i signaliziraju nedostatak samopouzdanja i nedostatak spremnosti za konstruktivnu diskusiju.

4. „Svi to znaju“

Umesto suštinskog argumenta, pojavljuje se referenca na navodnu svest javnosti. Inteligentni ljudi imaju tendenciju da dovode u pitanje sopstvena uverenja, dok neinteligentni ljudi imaju tendenciju da ponavljaju ustaljene obrasce.

5. „Već znam sve što treba da znam“

Ljudi sa niskom inteligencijom mogu preceniti svoju kompetentnost i znanje u određenim oblastima. To je zbog psihološkog fenomena poznatog kao Daning-Krugerov efekat. Daning-Krugerov efekat je kognitivna pristrasnost koja često dovodi do nedostatka samosvesti. Ljudi se teško snalaze da pravilno identifikuju obim sopstvenih veština i inteligencije, što ih navodi da veruju da već znaju sve što treba da znaju.

6. „Tako je, kako je“

Ljudi sa niskom inteligencijom će verovatno često reći „tako je, kako je“ kada razgovaraju sa vama. Iako na površini može delovati kao beznačajna fraza, ona može objasniti dublju perspektivu koju te osobe mogu posedovati kada razmatraju nove i nepoznate ideje ili koncepte.

Lijan Gabora, doktorka nauka, profesorka psihologije na Univerzitetu Britanske Kolumbije , pominje da je fraza „tako je, kako je“ koja u nekim kontekstima može signalizirati prihvatanje dvosmislenosti, dok u drugim kontekstima može ukazivati na nečije prihvatanje ograničenja.

Ako vam osoba izgovara ovu frazu tonom koji naginje ka ovoj drugoj perspektivi, verovatno joj nedostaje ona vrsta otvorenosti uma koja postoji kod mnogih visoko inteligentnih pojedinaca.

