Nekad simbol luksuza, danas skupljaju prašinu: Na ovih 6 stvari Jugosloveni su davali bogatstvo

Nekad simbol luksuza, ovi skupoceni predmeti su ponosno stajali na najvidljivijem mestu u kući. Gosti su im se divili, domaćini su ih redovno glancali, a danas uglavnom bespotrebno zauzimaju dragoceni prostor u našim domovima.

Mnogi od njih sada spavaju po mračnim tavanima ili podrumima, a vlasnici odbijaju da ih bace.

Svi pamtimo tu prepoznatljivu estetiku, ali prava istina o tome zašto ih se ne odričemo lako krije se dublje u našem mentalitetu.

Šta je predstavljao nekadašnji statusni simbol u Jugoslaviji?

Nekadašnji statusni simbol u Jugoslaviji predstavljao je pažljivo biran nameštaj, kristalno posuđe i ogromne tehničke uređaje koji su se kupovali na kredit. Ovi predmeti nisu služili samo nameni, već su jasno demonstrirali finansijsku stabilnost i društveni status čitave porodice.

Kada danas pogledate te stvari, shvatite da se pojam imućnosti potpuno promenio.

Radnička klasa je odvajala neverovatne svote novca kako bi opremila stan po tadašnjim najvišim standardima. Stanovi su odisali jedinstvenim šarmom koji se više nikada neće ponoviti u modernoj eri minimalizma.

Kupovina na brojne rate omogućila je ljudima da priušte predmete o kojima su sanjali, iako im u realnosti možda nikada nisu zaista ni zatrebali.

Zaboravljeni luksuzni predmeti koji su definisali dom

Svaka poštena kuća radničke klase morala je da isprati stroga, nepisana pravila uređenja enterijera.

Dnevna soba je izgledala kao salonski izložbeni prostor u kome se retko sedelo. Nameštaj se strogo čuvao, a preko troseda su se stavljali posebni prekrivači kako se mebl što duže ne bi isprljao.

Ovi zaboravljeni luksuzni predmeti dominirali su prostorom. Evo na šta su naši roditelji bez mnogo razmišljanja davali poslednji dinar:

Masivni drveni regal

Zauzimao je čitav jedan zid od poda do plafona. Ovaj nekadašnji statusni simbol pravio se od teškog, tamno lakiranog drveta sa prozirnim staklenim vitrinama. Unutra su stajale vredne stvari koje niko nikada nije smeo da dodirne bez dozvole.

Kristalne čaše iz Zaječara

Teške, oštrih ivica i uvek besprekorno čiste. Služile su isključivo kao nedodirljivi ukras. Sok ili domaći sirup su se pili iz običnih staklenih čaša, dok je kristal stajao u vitrini čekajući nepostojeće specijalne goste.

Kupovina knjiga na metar

Police su krasile enciklopedije u debelom kožnom povezu. Nisu se masovno kupovale zbog čitanja, već prvenstveno zbog vizuelne estetike prostora. Ljudi su pažljivo birali boju korica koja se najbolje slaže uz tepih ili glomazne zavese.

Vilerovi gobleni

Ručni rad koji je zahtevao mesece trudoljubivog rada, oštećen vid i preskupe konce. Uokvireni u teške, prepoznatljive zlatne ramove, visili su pravo na centralnom zidu u kući. Danas ih mlađe generacije masovno skidaju sa zidova.

Gorenje televizor u boji sa drvenim kućištem

Nekad simbol luksuza i apsolutnog tehnološkog napretka, ovaj glomazni aparat predstavljao je centar porodičnog okupljanja. Prvi komšija bi redovno dolazio da sedi i gleda večernji Dnevnik u koloru.

Zamrzivač sandučar

Smešten obično u hladnom hodniku ili trpezariji, ovaj gigantski uređaj jasno je pokazivao da domaćinstvo ima hrane u izobilju. Meso, povrće i voće uredno su se pakovali u količinama dovoljnim da prehrane manju vojsku tokom duge zime.

Stari simboli bogatstva i sitnice na regalima

Pored krupnog i ekstremno skupog nameštaja, jugoslovenski statusni simboli podrazumevali su i hrpu obaveznih, naizgled sitnih detalja. Svaki taj najmanji detalj imao je svoju bogatu istoriju.

Luksuz iz osamdesetih ogledao se u tome da suvereno pokažete višak kapitala kroz beskorisne predmete koji su krasili svaku slobodnu površinu.

Evo koje su još sitnice svakodnevno ispunjavale radničke stanove širom zemlje i otežavale brisanje prašine:

Keramičke figure slonova poređane po veličini za dobru sreću u kući.

Zidni satovi sa klatnom koji su noću prilično bučno i odzvanjajuće otkucavali vreme.

Kompletan servis za ručavanje od najfinijeg porcelana rezervisan strogo za slave.

Gomila ručno rađenih ukrasnih miljea ispod svakog tehničkog uređaja ili vaze.

Nekad simbol luksuza danas polako, ali sigurno nestaje sa naših prostora, ali se čista nostalgija snažno drži u srcima mnogih.

Bacanje ovih starih stvari starijim generacijama vrlo često deluje kao sirova izdaja sopstvene prošlosti i ogromnog truda koji su uložili da bi ih nabavili.

