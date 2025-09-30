Nemaš para? Stavi 1 novčanicu na ovo mesto – i gledaj kako se kuća puni blagostanjem

Stavi novčanicu ispod otirača i gledaj kako ti se život menja – feng šui trik koji ne košta ništa!

Nemaš para? Postavi novčanicu ovde i gledaj kako se kuća puni blagostanjem

Ako se pitaš gde staviti novčanicu da privučeš novac, odgovor je jednostavan: ispod otirača na ulazu u kuću. Prema feng šuiju, ulazna vrata su glavni kanal kroz koji energija novca ulazi u tvoj dom. Ovaj trik ne košta ništa, a može pokrenuti tok blagostanja.

Kako da postaviš novčanicu za privlačenje novca?

Najefikasniji način je da koristiš papirnu novčanicu i sakriješ je ispod otirača na ulazu.

Koraci:

Uzmi papirnu novčanicu bilo kog iznosa (idealno novu ili čistu). Lagano je presavij i stavi ispod otirača ili tepiha neposredno uz ulazna vrata. Po želji, dodaj komadić osušene mahovine ili alge – po feng šuiju, to dodatno pojačava energiju. Ne govori nikome da si to uradio – energija novca voli diskreciju.

Ovaj trik se koristi kao feng šui lek za blokiranu finansijsku energiju. Ako osećaš da ti novac „ne dolazi“, ovo je prvi korak ka promeni.

Zašto baš ulazna vrata?

Ulazna vrata simbolizuju ulaz energije, pa je važno kako izgledaju i šta se nalazi oko njih.

Otirač treba da bude čist, bez imena firme ili prezimena – to, kažu majstori feng šuija, „gazi“ tvoj ugled.

Idealne boje za prostirku su plava i zelena – one pojačavaju tok novca.

Ako osećaš da je energija zablokirana, koristi crvenkaste i braon tonove – oni „otključavaju“ stagnaciju.



Šta još možeš da uradiš za blagostanje?

Dodaj biljke sa okruglim listovima blizu ulaza – simbolizuju rast i novac.

Izbegavaj suvo cveće – ono donosi stagnaciju i prašinu.

Održavaj ulaz svetlim i prohodnim – energija mora da „diše“.



Mali potez, velika promena

Novčanica ispod otirača = aktivacija energije novca

Ulazna vrata = ključni kanal za blagostanje

Boje, biljke i diskrecija = dodatni pojačivači

Probaj već danas. Ne košta ništa, a može da promeni sve.

