Nemoguća optička iluzija: Na fotografiji se nalazi mačka koju niko nije pronašao, možete li vi?

Pripremite se – pred vama je optička iluzija koja će vas dobro namučiti.

„Lagana mozgalica za početak dana“ stoji u opisu fotografije objavljene na Reditu, u čijem prvom planu je žbun plave hortenzije, dok se ograda, stabla drveća i kuća naziru u pozadini. Negde među ovim detaljima na fotografiji krije se i jedna mačka, a autor je pozvao reditore da je pronađu i pokažu zavidne veštine posmatranja. Ipak, to nije bio nimalo „lagano“ kako je on šaljivo opisao.

Vizualni izazov za vaš mozak

Optičke iluzije poput ove služe ne samo zabavi, već i vežbi za mozak. Dok tražite skrivenu mačku, trenirate sposobnost fokusiranja, posmatračku preciznost i strpljenje.

Istraživanja sa Univerziteta u Exeteru pokazuju da redovno rešavanje vizuelnih mozgalica može poboljšati pamćenje, brzinu razmišljanja i čak odložiti pojavu demencije. Svaka otkrivena zagonetka jača veštine rešavanja problema i smanjuje nivo stresa.

Ova optička varka namučila je mnoge korisnike interneta te su komentari ispod nje otkrivali šaljivi bes onih koji su se s njom mučili duže vreme.

„Lagano“, napisali ste „Lagano za početak jutra“, napisali ste. Izvinite, na kraju sam morala da preuzmem sliku da bih se igrala sa ekspozicijom pre nego što pronađem mačku na njoj, i čak ni to nije pomoglo. Bilo je zabavno, tako da 10/10 bravo“, napisala je jedna korisnica Redita, dok je neko drugi ljutito dodao: „Gospodine, ne cenim što sam namamljen u „lagani lov na mačke“ da ne bih odmah pronašao mačku tamo gde sam očekivao. Ovo je bio previše truda i upropastilo mi je čaj. Prijatan dan“.

Bilo je još šaljivih komentara: „Hvala za ovu „laganicu“, sada sam zakasnio na posao“, „Sviđa mi se vaša bašta. Mačku nisam pronašla“…

Kako da je pronađete

Pokušajte da usmerite pogled na tamnije zone slike i praznine između lišća u prvom planu. Mačka se kamuflirala bojom i obrisom, pa tražite oblike koji ne prate prirodne linije stabala i cvetova.

Rešenje

Pogledajte u gornji desni ugao, iza ograde između dva prozora. Pratite deblo stabla kroz plavo cveće i zelenilo, i u zasenjenom delu otkrićete dva svetlucava oka koja otkrivaju mačju siluetu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com