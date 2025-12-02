Nemojte pitati sagovornika „Kako si“: Jedno drugo pitanje pokreće mnogo iskreniji razgovor

Više od dve reči koje menjaju sve — umesto standardnog „Kako si?“ koje retko kad donese istinsku povezanost, isprobajte nešto novo.

Zamislite ovo: prvi put posle posla sretnete prijatelja i ne pitate ga po navici „Kako si?“, nego ga pitate: „Šta ti se zanimljivo desilo u poslednje vreme?“

Zašto „Kako si?“ često ne daje rezultate

Kad pitate „Kako si?“, očekujete automatski odgovor — „Dobro“. Često ni ne slušate. Taj izraz je, u suštini, floskula.

I onaj ko pita obično ne želi istinski odgovor — i taj razgovor ostaje plitak.

Šta donosi iskreno pitanje

Istraživanja — između ostalog ona objavljena u Harvard University — pokazuju da razgovori u kojima neko postavi smisleno pitanje vode do većeg osećaja bliskosti. Ljudi se osećaju primećeno i cenjeno.

Kada pitate: „Šta ti se zanimljivo desilo u poslednje vreme?“, dajete osobi šansu da razmisli — da se priseti nečega što je obeležilo dan, nedelju, mesec. Možda će se setiti lepe sitnice, neočekivanog susreta, nečeg što ju je obradovalo ili naučilo — i podeliti to sa vama. Taj odgovor često otvara vrata ka iskrenoj priči, nekoj emociji ili sećanju.

Kako da uvedete ovo pitanje u svoj život?

Birajte pravo pitanje — umesto „Kako si?“, pitajte nešto što otvara prostor: „Šta te ovih dana obradovalo?“, „Na šta si posebno ponosan/na poslednje nedelje?“, „Šta ti ovih dana drži energiju?“

Sačekajte — dajte prostoru za misao. Ne treba odmah nastaviti razgovor. Nekad je tišina najbolja — sagovornik može razmisliti i dati iskren odgovor.

Slušajte pažljivo. Ne razmišljajte unapred šta ćete da kažete. Fokusirajte se na ono što čujete. To gradi poverenje.

Budite spremni da podelite i vi nešto svoje. Otvorenost vodi otvorenosti — ako pokažete ranjivost, često dobićete iskrenost zauzvrat.

Šta možete dobiti u komunikaciji s drugima?

Dublje veze — ljudi će vas doživljavati kao nekoga ko uistinu želi da zna, ne samo da ispuni formu.

Zanimljivije razgovore. Ne samo dnevne banalnosti, nego priče koje vas povezuju — sećanja, planovi, emocije.

Više autentičnosti u odnosima. Manje floskula, više istine. I bolja međusobna povezanost.

Ne mora da bude komplikovano da komunikacija zasija — dovoljan je mali zaokret: umesto „Kako si?“ — iskreno pitanje. Tako otvarate vrata iskrenosti, bliskosti i zamišljenih misli. Ako želite da razgovori koje vodite budu stvarno vredni — pokušajte ovo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com