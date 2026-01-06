Neobičan običaj za Badnje veče: Luk isecite na 12 delova i stavite na prozor, otkriće vam nešto jako bitno

Naši stari su Badnje veče i Božić koristili da saznaju šta ih čeka tokom godine i to uz pomoć glavice crnog luka

Badnji dan i Božić sa sobom nose mnoge obiluju raznim tradicijama koje se prenose s kolena na koleno.

Već smo čuli za mnoge običaje koje treba ispoštovati. Jedan od njih tiče se i vremenske prognoze i to za celu godinu.

Preci verovali da prognozira vreme

Naši stari su, naime, ova dva praznika, koristili da saznaju kakvo ih vreme očekuje tokom godine i to uz pomoć glavice crnog luka. Budući da se nekad mnogo polagalo na poljoprivredu, ovo je bila izuzetno važna informacija.

Kako to zapravo deluje?

Potrebno je, da na Badnje veče, glavicu crnog luka isečete na 12 delova, odnosno 12 belih ljuski.

Poređajte ih jednu do druge u nizu i u svaku sipajte malo soli, pa stavite na prozor da prenoći.

Najstariji član porodice, sutradan, na Božić, treba da razgleda ljuske, prenosi Stil.

U onoj u kojoj ima vode, u tom mesecu će biti kiše. Ako je neka ljuska suva, taj mesec će biti sušan.

Povratnu informaciju o tačnosti ove neobične prognoze dobićete kako bude prolazio koji mesec.

