Neobičan trik s prstima ruke testira hidriranost vašeg organizma za svega 3 sekunde!

Doktor Karan Rajan, NHS-ov lekar, objasnio je kako možete brzo da proverite da li ste dehidrirali.

Baš kao i mnoge druge njegove objave, i ova je postala viralna, pa je podstakao mnoge da odmah posegnu za čašom vode.

Na to ga je podstakao TikToker @remus.bujor koji je snimio video na kojem se vidi kako štipa zglob prsta, a zatim je pokazao kako se koža nakon toga ne pomera.

“Da biste videli koliko ste dehidrirani, morate stisnuti prst ovde i on se vrati dole ako ste hidrirani. Ako ga stisnete i koža ostane ovako, dehidrirali ste”, objašnjava.

U komentaru dr Karan Rajan je istakao da nije siguran je li tiktokerova metoda potpuno tačna kada se primenjuje na zglobu, ali rekao je da je „princip koji se koristi u ovom testu u stvari tačan“. Rekao je da je najbolje mesto za testiranje štipanjem kože na zadnjoj strani ruke. Objašnjavajući to detaljnije u vlastitom videu, rekao je:

Ovo je poznato kao test štipanja kože. Što ste više hidrirani, to će vaša koža biti elastičnija i ona će se vratiti nakon što je stisnete. Ako ste dehidrirali, koža gubi elastičnost i treba joj neko vreme da se vrati u normalu.

Njegov video je pregledan četiri miliona puta u samo nekoliko dana, a jedna osoba je komentarisala: „Pre sam to radila iz zabave, pretpostavljam da sam sve ovo vreme bila dehidrirana.“ Druga osoba je šokirano pitala: „To je istina? Moja baka mi je to rekla pre mnogo godina i mislila sam da su to samo bapske priče.“

„Koža mi je tako stajala pet minuta, verovatno bi trebalo da popijem malo vode“, priznala je treća osoba.

