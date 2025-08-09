Nesrećna žena ne mora ni da se žali, ovih 6 sitnica je nepogrešivo otkrivaju, često ih radi!

I pored raznovrsnosti mogućih bračnih problema, neke stvari koje nesrećne žene rade su toliko rasprostranjene da otkrivaju koliko je situacija loša, bez potrebe da se izgovore i jednu reč. To su prepreke u vezi koje sapliću nadu u bračnu sreću.

Žene koje zrače nesrećom, a da ne progovore ni jednu reč, često rade ovih 6 suptilnih stvari:

1. Čini se da je stalno mrzovoljna

Dok razgovara sa svojim mužem, njen ton je pun negativnosti, prezira i kritike. Ako on pokuša da izrazi zabrinutost ili žalbu na brak, ona postaje ljuta i defanzivna, prebacujući krivicu na njega umesto da ga sluša.

Trenerka za veze Laura Blundo objasnila je: „Kada pokušavamo da komuniciramo, to je obično da bismo rešili problem. Dozvolite mi da vas pitam. Kada je poslednji put neko vikao na vas, a vi ste se osećali voljeno, motivisano i želeći da se promenite? Verovatno ne. Zapamtite da je vaš cilj da razumete, a zatim da budete shvaćeni. Nadamo se da će se time dogoditi promena.“

2. Stalno mikro-menadžerski upravlja

Kada njen muž ima slobodan trenutak, baca se na njega i naređuje mu da nešto popravi po kući. Ako izađe sa prijateljima, neprestano mu šalje poruke, pitajući ga kada će biti kod kuće. Ona je bračna verzija mikro-menadžerskog šefa.

„Nijedan muškarac neće tolerisati da razgovarate sa njim ili da se prema njemu ponašate kao prema detetu. Učenje kako da identifikujete ovo ponašanje u istoriji vaše veze je ključno za okončanje toga jednom za svagda. Da li to znači da ne možete da delite ono što mislite i osećate sa njim? Ali to znači da morate da naučite kako da komunicirate iz pozicije celovitosti“, savetuje trener za veze Anita Šarlo.

3. Zaustavlja njegova udvaranja

Ako joj on koketno namigne, ona će prevrnuti očima. Ako on posegne za ženom, ona će mu okrenuti leđa. U tim retkim prilikama kada želi da bude intimna, ona leži tamo i gleda u plafon, čekajući da se završi.

Nedostatak intimnosti može uništiti brak, a prema statistici razvoda, to je veliki razlog zašto ljudi prekidaju svoje brakove.

„Najčešće navedeni motivi [za razvod] bili su nedostatak ljubavi/intimnosti, problemi u komunikaciji, nedostatak saosećanja/poštovanja/poverenja i udaljavanje.“

4. Prestaje da brine o sebi

Bez obzira da li je prestala da vežba ili je počela da nosi samo trenerke, ona se zapustila i izgubila je energiju i entuzijazam za život. Iskreno, ovo nije glavna žalba koju čujete od muškaraca. Međutim, žena koja se oseća neprivlačno često se emocionalno i fizički povlači iz svog braka. A to je nešto na šta se muževi žale.

5. Nije zahvalna

Bez obzira da li je njen muž radio prekovremeno na poslu ili je proveo ceo dugi vikend gradeći tu terasu u dvorištu koju želi, ona uzima njegov trud zdravo za gotovo i ne pokazuje zahvalnost za sve što on čini za nju ili porodicu.

Nije veliko iznenađenje da zahvalnost promoviše dobro održavanje odnosa i jača intimnu vezu između parova, jer je niz studija u oblasti ličnosti i socijalne psihologije pokazao kako zahvalnost poboljšava odziv i posvećenost u romantičnim vezama.

6. Ona nema svoju „stvar“

Ona nema nikakva interesovanja ili hobije van braka ili kuće (ne računamo Fejsbuk, nije hobi). To je čini predvidljivim i bezličnim društvom, što retko tako izgleda na prvi pogled.

(Yourtango.com)

