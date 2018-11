Nešto čudno se dešava na Antarktiku? (video, foto)

Naučnici su otkrili da se područje na Južnom polu, veličine Rodosa, sve se više topi. Veruju da je za to odgovorna neidentifikovana vrela tačka na kojoj se nalaze radioaktivne stene i vrela voda.

Tim naučnika iz Britanskog instituta za Antarktik (British Antarctic Survey) proučavao je Antarktički glečer na Južnom polu, kada je otkrio vrelu tačku koja izaziva masivno odvajanje ogromnih santi leda.

Tačka je tri puta veća od Londona, a nalazi se ispod bedroka – matične konsolidovane stene koja se nalazi ispod površine Zemlje. Naučnici su koristili radar kako bi premerili debljinu leda i otkrili velike basene u dubini, kada su pronašli jednu prilično neobičnu vrelu tačku na kojoj se nalaze stene i voda. Ova vrela tačka utiče na topljenje leda na području dužine 100 km i širine 51 km, kao što možete da vidite na fotografijama ispod.

Ipak, naučnici kažu da ne treba da brinermo jer ova vrela zona ne može da utiče na nestanak ledničkog kontinenta u bliskoj budućnosti.Veruje se da je razlog topljenja kombinacija radioaktivnih stena i tople vode koja dolazi iz bedrok stena duboko ispod zemlje.

„Ovo je bio zaista uzbuljiv projekat, istraživanje poslednjeg dela planete o kojoj ne znamo dovoljno. Naši rezultati su bili donekle neočekivani“, kazao je vodeći autor studije dr Tom Džordan iz Britanskog instituta za Antarktik.

