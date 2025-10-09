Neverovatan prizor u Srbiji: Usred zime ugledali zmiju u snegu, evo šta po narodnom verovanju to znači!

Retka pojava koja ne sluti na dobro, prema narodnim verovanjima…

Zmije su hladnokrvne životinje i u hladnim mesecima obično miruju, odnosno hiberniraju, povučene u skrovišta. Ali kao i mnoge od nas, sneg i hladnoća već u prvoj nedeljni oktobra iznenadili su i zmije, pa je u okolini Kuršumlije viđen jedan neobičan prizor – zmija koja gmiže po belom pokrivaču od snega.

Veroljub i Zoran Todorović zabeležili su ovaj redak prizor, a snimak je objavila Radio-televizija Kuršumlija na svom Fejsbuk profilu.

„Neka belina snega i ova zmija ostanu u sećanju kao jedan od onih trenutaka kada nam priroda šapne da život, čak i onda kada ga najmanje očekujemo, negde tiho diše“, stoji u objavi pomenutog medija.

U našim krajevima nije zapamćeno da se u snegu pojavi zmija. To se dogodilo u selu Igrištu kod Kuršumlije, gde je ovih… Posted by Radio televizija Kuršumlija on Monday, October 6, 2025

Prema srpskim narodnim verovanjima, pojava zmije u snegu, odnosno generalno zimi kada joj vreme nije, tumači se kao loš znak. Evo nekih od verovanja:

Znak lošeg vremena/promene: Smatra se da izlazak zmije iz zimskog mira može nagovestiti nagle promene vremena, često na gore, ili dolazak neke nepogode.

Nesreća ili bolest: U nekim krajevima se verovalo da ovakva pojava predskazuje bolest u kući, nesreću ili čak smrt nekoga iz domaćinstva ili bliskog okruženja.

I dok savremena nauka za ovakav prizor ima svoje biološko objašnjenje, narodno verovanje unosi dozu mistike i simbolike koja čoveka povezuje s prirodom na dublji način.

