Neverovatna iluzija s prozorom otkriva da li vam je dominantna leva ili desna strana mozga (foto)

Optičke iluzije nisu samo zabavne igre za oči; one mogu otkriti i kako vaš mozak procesuira informacije. Jedna takva iluzija, koja prikazuje prozor sa promenjivim oblicima, može vam pomoći da saznate da li ste više analitični (levo hemisferno orijentisani) ili kreativni (desno hemisferno orijentisani). U zavisnosti od toga kako prvo interpretirate slike kroz ovaj „prozorski okvir“, vaš odgovor može otkriti dominantnu hemisferu vašeg mozga.

Optičke iluzije poput ove igraju se perspektivom i percepcijom, varajući naš um da tumači 2D sliku na više načina. U ovom slučaju, neki gledaoci odmah vide prozor koji se otvara udesno, dok su drugi uvereni da se otvara ulevo. Nijedno tumačenje nije pogrešno, to je jednostavno način na koji vaš mozak obrađuje vizuelne informacije.

Dakle, šta vaš odgovor govori o vama?

Ako vidite prozor koji se otvara udesno, to sugeriše da je vaša desna hemisfera mozga dominantnija. Desna hemisfera mozga povezana je sa kreativnošću, maštom, intuicijom i holističkim razmišljanjem. Ljudi koji se oslanjaju na dominaciju desne hemisfere mozga često su umetnički nastrojeni, inovativni i udobno im je da vide „širu sliku“. Oni teže da životu pristupe sa emocionalnom inteligencijom i originalnošću, napredujući u oblastima gde ideje slobodno teku.

S druge strane, ako vidite prozor koji se otvara ulevo, to ukazuje na dominaciju leve hemisfere mozga. Leva hemisfera je povezana sa logikom, strukturom i analitičkim razmišljanjem. Ljudi sa tendencijama ka levoj hemisferi mozga ističu se u organizaciji, planiranju, rešavanju problema i strukturiranom učenju. Oslanjaju se na činjenice, obrasce i postupno razmišljanje, što ih čini jakim u oblastima poput nauke, matematike i sistemskog razmišljanja.

Zanimljivo je da neki posmatrači mogu otkriti da se iluzija „okreće“ nakon što je neko vreme gledaju, u jednom trenutku se prozor otvara udesno, a onda se iznenada otvara ulevo. Ova fleksibilnost pokazuje da većina ljudi koristi obe hemisfere mozga, čak i ako je jedna strana malo jača.

Na kraju krajeva, bez obzira da li ste videli prozor kako se otvara desno ili levo, ova iluzija je razigran podsetnik na to kako naš um oblikuje način na koji tumačimo svet oko nas. Ne radi se o tome da li smo bolji ili gori, već o slavljenju jedinstvenog načina na koji vaš mozak obrađuje beskrajne životne prozore mogućnosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com