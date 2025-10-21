Neverovatno, ali ceo život kafu kuvate pogrešno – evo kako to Turci rade, posle ovoga nema ko je ne voli

Radi se o onim sitnim, postupnim koracima koji su na kraju presudni za krajnji rezultat.

Turska kafa nije samo napitak – to je ritual, umetnost i tradicija stara vekovima. Ali, da li ste znali da postoji poseban način pripreme koji daje savršenu aromu i ukus koji obara s nogu? Evo kako Turci kuvaju kafu i zašto je njihov način nezamenjiv!

1. Fino mlevenje – za savršenu šoljicu kafe

Turska kafa se melje izuzetno fino, do teksture koja podseća na puder. Ovaj korak je ključan jer omogućava ravnomerno kuvanje i otpuštanje bogatog ukusa kafe.

2. Džezva – posuda koja ima svoju priču

Priprema se isključivo u džezvi, tradicionalnoj bakarnoj ili mesinganoj posudi sa dugom drškom. Ova posuda ne samo da čuva autentičnost, već i ravnomerno raspoređuje toplotu, dajući kafi poseban šmek.

3. Hladna voda i pravilno dodavanje šećera

Turci dodaju hladnu vodu i šećer pre nego što kafa počne da se kuva. Šećer se dodaje prema ukusu – od sasvim blage do jako slatke šoljice. Jednom kada počne da se kuva, kafa se više ne meša!

4. Pena je sve!

Kafa se kuva polako, na niskoj temperaturi, dok se ne stvori bogata pena na vrhu. Za Turke, kvalitet pene je simbol savršeno pripremljene kafe, pa se često pažljivo presipa u šoljicu da bi penia ostala netaknuta.

5. Posluživanje

Turska kafa se ne služi sama – uz nju dolaze čaša vode i često neki slatkiš poput lokuma ili alve. Voda osvežava nepce, dok slatkiš pojačava uživanje u aromi kafe.

Ako želite da osetite pravi duh istoka, probajte da pripremite kafu na ovaj način. Nije samo ukus u pitanju – to je doživljaj koji ćete pamtiti!

