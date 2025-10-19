Neverovatno efikasno: „Doktor za spavanje“ tvrdi da ćete uz ovaj trik zaspati za 60 sekundi!

Da li ste ikada pomislili da postoji trik za dobar san? E, ovo je odgovor doktora

Kada vam je potreban kvalitetan san, ali imate problem da zaspite, možete da isprobate trik za spavanje, odnosno tehnika 4-7-8 koju hvale stručnjaci.

Nema ničeg goreg nego kada legnete u krevet sa nadom da ćete se dobro naspavati i shvatite da ne možete da zaspite. Srećom, postoji tehnika ili trik koja vam može pomoći da se dobro naspavate. Deluje toliko brzo da vam može pomoći da zaspite za 60 sekundi, prenosi Mirror.

Jednostavan savet za disanje takođe podržavaju mnogi stručnjaci, uključujući i „Doktora za spavanje“, Majkl Bruz. On je ovu tehniku preporučio u videu koji je podelio na svom popularnom TikTok profilu.

Dr Bruz je rekao da je ovo njegova omiljena tehnika za usporavanje srčanih otkucaja pre spavanja.

„Jedno od najčešćih pitanja koja mi postavljaju je „kako mogu da smanjim broj srčanih otkucaja pre spavanja ili tokom noći?“. Moja omiljena tehnika se zove disanje 4-7-8“, rekao je Bruz.

„Polako udišete brojeći do četiri, zadržavate dah i brojite do sedam, zatim polako izdišete brojeći do osam. Nauka iza ovoga je prilično zanimljiva. Zapravo izbacujete višak ugljen-dioksida, što znači da vaše srce mora manje da radi i smanjuje broj srčanih otkucaja“, objasnio je on

Brzodelujući trik, baziran na drevnoj tehnici joge, popularizovao je dr Endru Vajl, stručnjak za integrativnu medicinu. Dr Vajl preporučuje da ovu vežbu ponavljate dva puta dnevno, ali da nikada ne radite više od četiri ciklusa disanja po vežbi tokom prvog meseca, a na najviše osam ciklusa pređite kada se osećate spremnim za napredak, piše Prva.

