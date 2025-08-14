Ni grudi ni zadnjica: Jedan potpuno bizarni detalj muškarci prvo primete na ženi

U svetu raznih spekulacija o tome šta muškarci prvo primete na ženama, najnovije istraživanje donosi pravo iznenađenje. Nije ni grudi, ni zadnjica, već jedan sasvim neočekivan detalj za koji možda nikada niste ni pomislili da privlači poglede.

Duge ruke kao magnet za poglede

Istraživači sa Univerziteta u Novom Južnom Velsu prikazali su muškarcima video-snimke 96 žena dok hodaju ili se kreću. Nakon pažljivog posmatranja, muškarci su jasno izrazili da su im najistaknutiji deo tela bile duge, skladno oblikovane ruke. One se povezuju sa visinom i opštim proporcijama tela, pa visoke žene sa uskim strukom dobijaju dodatne poene na skali privlačnosti.

Zašto grudi i noge nisu glavni aduti

Iako se često veruje da su noge ili gornji deo tela prvi privlačni segmenti, studija pokazuje da obline nisu presudne. Bez obzira na dužinu ili oblik nogu, muškarci u eksperimentu nisu pokazali značajno interesovanje za taj deo tela. Isto važi i za grudi i zadnjicu, koje su zauzele niže pozicije na listi onoga što privlači njihov pogled.

Značaj telesnih proporcija

Prema istraživačima, dimenzije tela šalju signale o reproduktivnom zdravlju i mogućoj pretnji konkurencije. Ranije studije su isticale odnos struka i bokova kao ključni faktor – često se primer navodi glumica Džesika Alba. Ipak, novi podaci sugerišu da je utisak koji ostavljaju ruke podjednako, ako ne i više, važan kad je u pitanju inicijalna privlačnost.

Sledeći put kada se zateknete u dilemi šta da istaknete na svom izgledu, setite se – duge i negovane ruke mogu biti ono što će muškarci prvo zapaziti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com