Nije dovoljna vežba, ako želite da smršate radite uveče ove stvari

Ako želite da smršate ne možete da se oslonite samo na vežbu. Važno je uveče raditi ove stvari i ne prejedati se. Nije dovoljna vežba.

Kada želimo da smršamo, nije dovoljna vežba, postoji mnogo stvari koje trebaju da se rade uveče da bi uspeli u nameri.

Prvi i najvažniji je, naravno, ishrana, a zatim i sitnice koje menjamo u svakodnevnom životu. U ovom tekstu ćemo se fokusirati na to šta možete da uradite uveče kako bi proces mršavljenja bio što uspešniji.

Evo nekoliko promena, odnosno predloga šta da radite uveče ako želite da smršate.

1. Zabava umesto jela

Ljudi često jedu uveče jer im je dosadno. Ako se pronalazite u toj rečenici, pronađite neke aktivnosti koje ćete raditi pre spavanja. Ćaskajte sa prijateljima ili porodicom, prošetajte, igrajte šah, čitajte knjigu, vodite dnevnik… Radite bilo šta što će vas odvratiti od nepotrebnog prejedanja.

2. Idite na vreme u krevet

Kvalitetan san pomaže u gubitku težine. Pokušajte da odredite vreme za spavanje i da ga se pridržavate koliko god je to moguće.

3. Vežbajte, ali ne preterujte

Iako fizička aktivnost u ranim večernjim satima može biti korisna, pazite da ne preterujete. Vežbanje visokog intenziteta može uticati na kvalitet vašeg sna. Takođe, ne vežbajte prekasno – prestanite najmanje sat vremena pre spavanja. Zapamtite, nije dovoljna vežba. Morate uz vežbanje da uskladite i ostale aktivnosti.

4. Nema grickalica pre spavanja

Svi znamo da grickalice pre spavanja ne pomažu u gubitku težine, posebno zato što kada ljudi jedu pre spavanja, imaju tendenciju da biraju hranu sa visokim sadržajem kalorija. Rezultat je povećanje telesne težine. Pored toga, kasni obroci mogu otežati spavanje.

Pokušajte da se držite podalje od kuhinje nekoliko sati pre spavanja, dok se ne probudite ujutru.

5. Pripremite ručak za sledeći dan

Kad god možete, iskoristite večernje sate da pripremite ručak za sledeći dan. Na ovaj način ćete se zdravije hraniti.

6. Držite se redovnih obroka

Prejedanje uveče je često posledica nedovoljnog unosa hrane tokom dana. Najbolji način da se borite protiv ove navike jeste da redovno jedete obroke. Držite se određenog rasporeda koliko god je to moguće. Na ovaj način će vaše telo znati kada da očekuje hranu. Nema ništa loše u tome da imate užinu između ručka i večere.

Jedino je važno – ne preterujte.

7. Opustite se

Stres je povezan sa povećanjem telesne težine. Zato odvojite vreme za opuštanje uveče. Tehnike dubokog disanja i meditacija su neki od načina za opuštanje.

8. Isključite televizor

Ako volite da gledate televiziju dok večerate – pokušajte da se rešite ove navike. Vreme provedeno ispred ekrana dok jedete može dovesti do prejedanja jer će vas televizor odvratiti od toga koliko jedete.

9. Operite zube odmah posle večere

Ako operete zube odmah posle večere, verovatno ćete dvaput razmisliti pre nego što uzmete nešto za jelo neposredno pre spavanja.

10. Gasite svetla

Spavanje u mračnoj sobi može biti još jedna korisna navika, jer bi trebalo da bolje spavate u mračnoj sobi. Takođe, sklonite telefon i druge uređaje najmanje 30 minuta pre spavanja. Maska za oči takođe može pomoći.

