Nije samo lep miris: Jorgovan nije samo za uživanje, već leči kosti i zglobove

Mnogi od nas jorgovan vide isključivo kao ukras u vazi koji opija svojim prijatnim mirisom. Međutim on je prava riznica zdravlja.

Jorgovan nije samo biljka koja prijatno miriše – evo kako leči bolne kosti i zglobove.

Mnogi od nas jorgovan vide isključivo kao ukras u vazi koji opija svojim prijatnim mirisom. Međutim, ovaj ljubičasti žbun je prava riznica zdravlja, posebno kada su u pitanju problemi sa kostima, zglobovima i reumom.

Iako se danas najčešće koristi u industriji parfema, njegovi cvetovi i listovi kriju aktivne sastojke koji mogu značajno olakšati tegobe koje donose godine ili naporan rad.

Zašto je jorgovan spas za zglobove?

Lekovita svojstva jorgovana potiču iz njegovih gorkih materija i eteričnih ulja koja deluju protivupalno. U narodnoj medicini, jorgovan se koristi za ublažavanje bolova kod artritisa, reume i išijasa.

Najveća snaga leži u njegovoj sposobnosti da podstiče cirkulaciju na mestu bola, čime se smanjuje otok i ukočenost.

Recept koji se prenosi generacijama – kako da napravite ulje od jorgovana

Ako patite od bolova u kolenima, leđima ili zglobovima šaka, ovaj jednostavan prirodni preparat možete napraviti sami kod kuće dok jorgovan još uvek cveta.

Šta vam je potrebno:

Puna tegla svežih cvetova jorgovana (bez zelenih grančica)

Hladno ceđeno maslinovo ili suncokretovo ulje

Priprema:

Napunite čistu teglu cvetovima jorgovana do vrha, ali ih nemojte previše sabijati. Prelijte uljem tako da svi cvetovi budu potpuno potopljeni. Zatvorite teglu i ostavite je na sunčanom mestu oko 15 do 20 dana. Povremeno protresite teglu.

Nakon tog perioda, procedite ulje kroz gazu i čuvajte ga u tamnoj staklenoj flaši.

Dobijeno ulje koristite za blagu masažu bolnih mesta dva do tri puta dnevno. Već nakon nekoliko dana osetićete kako bol popušta, a zglobovi postaju pokretljiviji.

Čaj od listova za čišćenje organizma

Osim cvetova, lekovit je i list jorgovana. Čaj od sušenih listova tradicionalno se koristi za poboljšanje varenja, ali i kao pomoć kod groznice. Ipak, zbog specifičnih sastojaka, sa ovim čajem treba biti umeren i uvek se konsultovati sa stručnim licem.

Dodatni saveti: Ako želite još jači efekat kod reume, neki travari savetuju da se u ulje doda i malo narendanog rena, koji dodatno zagreva bolno mesto.

Da li ste znali za ova svojstva jorgovana ili ga držite samo u vazi kao ukras?

