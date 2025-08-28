Nije se kupala čak tri godine: „Prljava isceliteljka“ tvrdi da je izlečila 10.000 ljudi

Život piše romane…..Naime, ponekad se na društvenim mrežama pojavi priča koja izgleda toliko neobično da izazove sve – od šoka i neverice do podsmeha i besa.

Poslednjih dana, takav slučaj dolazi iz Rusije i nosi ime Ekaterina Krasnova.

Ova 40-godišnja žena sebe opisuje kao „isceliteljku energijom tvorca“. Tvrdnje koje iznosi zvuče kao scenario iz dokumentarca o najekstremnijim životnim stilovima: kaže da je izlečila više od 10.000 ljudi, da se tri godine nije okupala, da ne jede čvrstu hranu, da ne pije vodu i da je iz svog života izbacila intimne odnose.

Ovde se krije freska koju smatraju vrhuncem srpskog srednjeg veka: Tu su počivale mošti prvog srpskog kralja

I dok bi se ovakva priča mogla posmatrati kao još jedan radikalan lični izbor odrasle osobe, jedan detalj je uznemirio javnost daleko više – uključivanje njene dece u ovakav način života, piše lifenews.ru, a prenosi Ona.rs.

Kako je „prljava isceliteljka“ postala viralna

Na snimcima koje objavljuje na društvenim mrežama, Krasnova govori mirno i uvereno, kao da objašnjava svakodnevne rutine. U jednom od tih videa izjavila je:

„Odrekla sam se seksa i hrane kako bih isceljivala ljude. Ne pijem vodu, već samo prirodne sokove. Iscelila sam više od 10.000 pacijenata koristeći energiju tvorca.“

Onda dolazi deo koji je izazvao najviše komentara: ponosno je rekla da se nije okupala tri godine. „Kupanje spiraju karmu, a ja nemam šta da perem – moj život je čist. Ljudi smrde zbog hrane koju jedu, naročito mesa. Ja mirišem divno i nemam potrebu za kupanjem“, tvrdi ona.

U trenutku dok objašnjava svoju filozofiju, pored nje se pojavljuje sin. Bez zadrške izgovara: „I ja isto“, potvrđujući da i on ne koristi sapun i vodu.

Taj kadar postao je centralna tačka internet diskusije. Komentari su se nizali brzinom munje:

„Dete ima rane oko usta – hitno zovite lekara!“

„Ovo je klasično zanemarivanje!“

„Zašto niko ne reaguje?

Prema informacijama ruskog Telegram kanala Shot, organizacija Sorok sorokov pokrenula je inicijativu da se Krasnova ispita zbog mogućeg ugrožavanja dece. U fokusu je pitanje da li deca žive u uslovima koji zadovoljavaju osnovne standarde higijene i ishrane, ili su deo eksperimenta svoje majke.

Ono što dodatno brine javnost jeste tvrdnja da i sin i ćerka prate njen režim – bez kupanja, bez uobičajene hrane, bez kontakta sa „blagodatima civilizacije“.

Od dna do „duhovnog prosvetljenja“ – kako ona vidi svoj put

Pre nego što je postala ono što danas naziva svojim pozivom, Krasnova je, po sopstvenom priznanju, deset godina bila zavisna od alkohola. Opisuje to kao vreme tame i gubitka kontrole.

Prekretnica je, kaže, došla kada je odlučila da odbaci sve što smatra „vezivanjem za materijalni svet“. Izbacila je hranu, vodu, kupanje i intimne odnose iz svog života, verujući da će tako postati čista i otvorena za „energiju tvorca“.

Granica između ličnog izbora i ugrožavanja drugih

Dok njeni pratioci u njoj vide osobu koja je pronašla alternativni put ka zdravlju i duhovnom miru, kritičari upozoravaju da se ovde ne radi samo o njoj – već i o deci koja nisu birala da žive bez osnovne higijene i ishrane.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com