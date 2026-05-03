Nije sve od roditelja: Ove osobine dete nasleđuje od dede po majci – i mnoge će vas iznenaditi

Genetika nekada preskoči čitavu generaciju. Ono što dete nasleđuje od dede vidi se u osmehu, načinu govora, pa čak i u odnosu prema novcu.

Gledate dete kako reaguje, kako se smeje ili ćuti u određenim situacijama, i odjednom shvatite da to ponašanje ne liči ni na vas ni na partnera. Nije vaše, a opet deluje veoma poznato. I onda se neko iz porodice nasmeje i kaže da je to definitivno povukao na starije. Ispostavlja se da ovakve usputne rečenice nose ozbiljnu naučnu osnovu. Ono što mališan nasleđuje od dede često iznenadi roditelje, jer prenos gena nikada ne funkcioniše kao najprostija raspodela.

Predstavlja divan i složen sistem gde putuju milenijumske informacije.

Zašto je dedino genetsko nasleđe toliko posebno?

Kada razmišljamo o biološkom prenosu, obično pratimo pravu liniju gde otac i majka direktno ostavljaju svoje karakteristike potomcima.

Međutim, uvek postoje skriveni preskoci i duboki biološki uticaji iz prethodnih generacija koji čekaju trenutak za ispoljavanje.

Kako navodi studija o genomskom utiskivanju objavljena u časopisu „Nature Reviews Genetics“, istraživanja o efektima roditeljskog porekla na složene osobine potvrđuju da ekspresija gena često zavisi od toga da li dolazi od oca ili od majke.

Naučnici napominju da na nas snažno deluje snaga efekta roditeljskog porekla. Kod velikog broja psiholoških obrazaca primećeno je da se prenose upravo preko ženske porodične grane, čineći oca vaše majke veoma bitnim faktorom.

Šta dete najčešće nasleđuje od dede po majci?

Kada je reč o genetici, ono što mališan nasleđuje od dede obično obuhvata specifične oblike ponašanja, način komunikacije, sklonost ka levorukosti, nivo pamćenja, neobjašnjive strahove, kao i genetske predispozicije za mušku ćelavost i imunitet.

Komunikacija i stil izražavanja

Način na koji vaš dečak ili devojčica stupaju u kontakt sa okolinom može biti duboko ukorenjen pre njihovog rođenja. Da li su otvoreni, izrazito pričljivi ili povučeni i vrlo promišljeni?

Socijalno ponašanje se prenosi godinama unazad, pa nije retkost da unuk pokazuje potpuno isti stil razgovora iako svog starijeg pretka možda nikada nije ni upoznao kroz praksu.

Neobjašnjivi strahovi i dedini geni

Sigurno srećete ljude sa ogromnim strahom od vode, visine ili uskih zatvorenih prostora, a da pri tom nemaju nijedno lično traumatično iskustvo iz prošlosti.

Nauka sve jasnije potvrđuje da se emocionalne reakcije i fobije temeljno pamte u našem DNK kodu. Ako je vaš predak proživeo izrazito snažno negativno iskustvo, deo te preživljene porodične memorije putuje direktno do mališana.

Levorukost i specifične sposobnosti

Pisanje levom rukom debelo prevazilazi sferu puke navike iz ranog detinjstva, jer nosi izuzetno snažnu biološku osnovu.

Osobine dece koja koriste levu ruku obično prate liniju majčinih muških predaka, a donose i posve drugačiji tip kreativnosti. Zato vaš sin ili ćerka verovatno nasleđuje od dede baš ovu jedinstvenu karakteristiku dominacije moždane hemisfere.

Odnos prema novcu: Da li je to ostalo od dede?

Vođenje kućnog budžeta i štednju mahom pripisujemo uticaju roditelja i kućnom vaspitanju. Pojedini podaci ipak sugerišu da je sklonost ka rigoroznoj organizaciji ili totalnom rasipništvu često duboko upisana u naš sistem.

Vaše finansijske navike ponekad preskoče vas i manifestuju se u punoj snazi tek kod vaših naslednika u odraslom dobu.

Gustina kose i tajna muških zalizaka

Ovo je jedna od zakonitosti koja iznova budi interesovanje svake majke. Rani gubitak vlasi, odnosno androgena alopecija kod muškaraca, usko je vezana i snažno se prenosi putem X hromozoma.

Pošto dečaci svoj jedini X hromozom dobijaju isključivo od majke, trenutno stanje kose njenog oca predstavlja najtačniji putokaz u budućnost njihovih frizura.

Imunitet i alergije: Nasleđe sa majčine strane

Ponekad vas zabrine kako mališan veoma burno reaguje na određenu hranu ili kućnu prašinu bez vidljivog razloga. Sklonost ka alergijama i mehanizmi odbrane organizma pronalaze put kroz preskakanje generacija.

Majčina linija prenosi te delikatne imunološke zapise, pa ukoliko je vaš otac muku mučio sa cvetanjem i polenom, postoji velika šansa da unuk nasledi potpuno isti problem.

Inteligencija i geni dede po majci

Kada je u pitanju nasleđivanje inteligencije, na intelektualne sposobnosti deluju brojni faktori iz okruženja, ali baza počiva na sirovom nasleđu.

Aspekti logičkog zaključivanja i prostorne orijentacije čvrsto su vezani za starije generacije u ženskoj liniji. Zato on nesvesno usmerava rani razvoj dečjeg uma, a brojne sitnice iz karaktera spajaju prošlost i sadašnjost.

Na kraju, shvatite da ono što dete nasleđuje od dede prkosi vremenu i stvara potpuno neraskidivu vezu predaka i potomaka.

