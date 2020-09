Nije teško: Kako da postanete samouvereniji?

Samouverenost – neki ljudi je jednostavno imaju.

Možete je primetiti pri njihovom hodu, pri načinu na koji razgovaraju sa drugima i ophode se prema stvarima koje im se dešavaju. Samouverenost iliti samopouzdanje, nije nešto sa čime se rađamo, uprkos opštem mišljenju. Ono se gradi, od malena. Od prvih koraka koje ste još kao dete napravili. Ako su vaši roditelji verovali u vas, i vi ste naučili da možete u sebe da verujete. S druge strane, pojedince je život naučio da samo vera u sebe i svoje sposobnosti, donosi uspeh, čak i onda kada niko drugi osim njih samih nije u to verovao.

Stvar je zapravo u tome da je samopouzdanje najveća razlika između ljudi koji uvek dobijaju ono što žele i svih ostalih. Vaš um je vaše najsnažnije oružje. Nikada ne treba da potcenjujete snagu svog uma, jer je ona neograničena, ako joj dozvolite da bude. Samopouzdanje je najjednostavnije rečeno, poverenje koje ukazujete sami sebi. Ako ne verujete sebi apsolutno, kako onda možete drugima oko sebe. Predočićemo vam danas odlike smouverenih osoba, one koje treba da sledite kako bi ostvarili sve što želite u životu.

ZADAJTE SEBI CILJEVE

Tumarati kroz život bescljno odlika je nesigurnih osoba. Nesigurnih u pogledu onog što žele, mogu i za šta su stvorene. Vaš cilj, kakav god bio, bilo poslovni, životni, intelektualni ili ljubavni, je vaša najveća motivacija. Osobe koje imaju samopouzdanje znaju da jednom ostvaren cilj donosi nove ciljeve, a ne označava kraj puta. Zapisivanje ciljeva na papiru čini ih u izvesnom pogledu stvarnim i ostvarljivim.

PREUZMITE INICIJATIVU

Osoba koja ima odliku samouvrenosti neće čekati dok joj život namesti najbolje karte. Ona će igrati sa onim koje trenutno ima u rukama. Rizikovaće, dati sve od sebe, blefirati i u najvećem broju slučajeva – odneti pobedu. Preuzimanje inicijative je važno. Uspeh je proces koji se lagano gradi, i koji se ne dešava preko noći. Kada su trud i rad primetni i opipljivi, oni privlače pozitvne situacije i ljude, dajući vam šansu za ostvarenjem vaših planova.

NE SMATRAJTE PORAZ VAŠOM NEPREMOSTIVOM GREŠKOM

Rečeno je nebrojano mnogo puta da svi greše, ali ne razumeju svi smisao grešaka. One služe kako bi iz njih izvukli ono najbolje. U trenutku kada ste pogrešili vi ste već postali svesni toga šta treba da uradite drugačije, i samo to je zapravo uspeh. Kada dete slaže kocke i želi da napravi visoku kulu, ređaće kocke jednu na drugu koliko god bude mogao, ali će kula uvek na kraju da padne. Zašto? Zato što dete ne zna da kuli trebju temelji, potpora, stabilnost sa jedne i sa druge strane. Isti je slučaj i sa greškama odraslih. Ako iz njih ne naučite, osuđeni ste na to da ih ponavljate.

