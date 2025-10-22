Nije više kao nekad – ovo je danas glavni razlog za razvod braka, otkriva nova studija

Ovo je danas glavni razlog za razvod.

Nekada je glavni faktor koji utiče na to da li je brak uspešan ili ne, bilo ponašanje supružnika. Sada je to nešto drugo

Intrigantna nova studija o ljudima koji su se nedavno razveli pobliže je istražila neke od razloga za razvod. Rasvetlivši najčešće faktore koji navode parove da svako krene svojim putem.

Emocije su presudne

Studija koja je objavljena u „Journal of Sex & Marital Therapy“, ispitala je 2.371 nedavno razvedenih ljudi, tražeći od njih da izaberu više od jednog razloga za razvod.

Najviše učesnika, 47 odsto njih dalo je odgovor da je razlog za razvod nedostatak ljubavi ili intimnosti.

Drugi najčešći razlog su problemi u komunikaciji. Oko 44 procenata učesnika odabralo je ovaj odgovor. Istraživači su objasnili da to može da znači da svaki supružnik ima drugačiji stil komunikacije, ili da jedan više voli da komunicira od onog drugog.

Na trećem mestu je nedostatak simpatije, poštovanja ili poverenja, pa je 34 procenata učesnika odabralo ovaj razlog. Inače, ovaj razlog se sa četvrtog popeo na treće mesto, a istraživači su objasnili da bi to moglo da znači da je svaki supružnik razvio drugačije vrednosti od onih koje je ovaj drugi očekivao kada su krenuli prema oltaru.

Šta istraživači kažu o novim razlozima za razvod

Autori ove nove studije su istakli da su odgovori koje su učesnici navodili bili emocionalni i lični. Ipak, razlozi zbog kojih su se ljudi razvodili proteklih godina su tipično zasnovani na ponašanju supružnika.

− Tri najčešće navedena motiva ispitanika u našoj studiji mogli bi se smatrati da odražavaju romantične, emocionalne i međuljudske aspekte bivše veze. Shodno tome, ovi nalazi se smatraju kao podrška novijim rezultatima istraživanja. Naime, motivi ponašanja, poput nasilja i zavisnosti, vremenom su opadali, dok su se psihološki i emocionalni motivi razvoda povećavali. U osnovi, živimo u eri u kojoj je lično zadovoljstvo važno. Ako nas brak ne zadovoljava jer se ne osećamo kao da smo na istoj strani kao naš partner ili je romansa nestala, razvod je onda prihvatljivija opcija.

Kako dati šansu braku

A koji su signali na koje supružnici treba da obrate pažnju, kako bi imali veće šanse da sačuvaju brak?

− Ako niste zadovoljni, ako ste malo vremena u društvu svog partnera ili primetite značajne promene u vezi, obratite pažnju. Upravo to bi mogao biti alarm – kaže Rejčl Nidl, kodirektorka Instituta za modernu seksualnu terapiju na klinici na Floridi. Ostali znakovi upozorenja: postajete manje ljubazni prema partneru, a i on prema vama, imate sve manje zajedničkog vremena, međusobno se „ograđujete“, prećutkujete mnogo toga ili počinjete da mislite loše o svom partneru – kaže dr Nidl i savetuje:

− Da biste sprečili ove probleme, provodite najmanje 10 minuta dnevno povezujući se. Ovo ne znači razgovor o poslu ili deci. Radi se i o nastavku upoznavanja, razmeni osećanja ili iskustava, ili samo o tome da budemo zaista prisutni kada smo zajedno. Razgovarajte sa partnerom o tome kako se osećate u vezi, šta vam treba u vezi i kažite šta to cenite jedno kod drugog.

Cilj je da osetite da vas supružnik zaista čuje, ali i da vi čujete njega. Treba da oboje osetite da ste cenjeni, što zauzvrat održava brak zadovoljavajućim i ispunjenim, prenosi Najžena.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com