Saznajte zašto nikada ne biste trebali kupovati kofer ove boje - to može poboljšati prepoznavanje i sigurnost vašeg prtljaga.

Nikad ne kupujte kofer u ove 2 boje – ne, nije ono što mislite.

Kupovina kofera može izgledati jednostavno, ali stručnjaci za putovanja savetuju da obratite pažnju na boje. Izbor boje nije samo estetska odluka već može i uticati na prepoznavanje i sigurnost vašeg prtljaga.

Nikada ne kupujte kofer u crnoj ili sivoj boji. One se najčešće nalaze na aerodromima i hotelima, pa postoji velika šansa da se vaš kofer pogrešno uzme ili zameni. Boje igraju ključnu ulogu u brzom pronalaženju prtljaga na pokretnim trakama.

One svetlije su praktičnije

Koferi u jarkim bojama, poput crvene, plave ili žute, mnogo se lakše uočavaju među stotinama sličnih torbi. Pored lakšeg prepoznavanja, svetle boje često smanjuju stres prilikom čekanja na aerodromu jer odmah vidite svoj prtljag.

Utiču na sigurnost

Stručnjaci ističu da koferi u svetlim bojama teže bivaju ukradeni ili zamenjeni jer su odmah vidljivi. Tamni koferi, posebno crni i sivi, često izazvaju greške ovog tipa i mogu čak izazvati nesporazume ili krađe.

Estetika i praktičnost

Pored praktične strane, svetle nijanse donose i dozu stila i ličnosti na putovanjima. Biranje boje koja se lako prepoznaje znači da ćete uvek znati gde je vaš kofer, a dodatno smanjujete stres tokom putovanja.

Ovaj ne toliko očigledan ali pametan izbor vam može uštedeti vreme, smanjiti stres i čak poboljšati sigurnost vašeg prtljaga.

Kada birate novi kofer, razmislite o praktičnim i vidljivim bojama – vaše putovanje će biti jednostavnije i prijatnije.

