Nikad ne odgovarajte na ovo pitanje kad vas pozove nepoznati broj: Sačuvajte novac i identitet

Prevaranti često koriste jednostavna pitanja iz kojih mogu izvući dovoljno informacija da vas opljačkaju ili ukradu identitet, pa postoji jedno posebno pitanje koje nikada ne smete izgovoriti sagovorniku preko telefona.

Koje pitanje treba izbegavati

Najopasnije je dati potvrdu ili informacije koje služe kao verifikacija identiteta, poput potvrđivanja poslednjih cifara vašeg broja računa, PIN‑a ili datuma rođenja — te odgovore prevaranti koriste da zaobiđu sigurnosne kontrole i preuzmu vaš račun.

Kako prepoznati poziv prevaranta

Crvene zastavice uključuju pritisak na hitnu reakciju, zahteve za plaćanje putem neobičnih metoda ili pokušaje da vas nateraju da odmah „potvrdite“ lične podatke; takvi pozivi često dolaze s lažnim prikazom broja ili govornim porukama koje zvuče zvanično, ali nisu.

Šta uraditi umesto odgovora

Ako vas nepoznat broj pozove i traži osetljive informacije, prekinite poziv, proverite broj preko zvaničnih kanala ili nazovite instituciju iz sopstvenog imenika; nikada ne odgovarajte na pitanja koja funkcionišu kao lozinke ili verifikacioni kodovi.

Kako zaštititi podatke dugoročno

Aktivirajte dvofaktornu autentifikaciju gde je moguće, redovno menjajte PIN‑ove i lozinke, i ne delite verifikacione kodove čak ni ako poziv izgleda „ozbiljno“, jer legitimne organizacije nikada neće tražiti da im predate kod koji ste upravo primili

