Nikad ne otkrivajte ove dve stvari o sebi: Sačuvaće vam i uspeh i prijatelje

Frojdovo pravilo za sreću i uspeh – postoje dve stvari koje ne smete deliti o sebi. One vam kradu prijatelje i motivaciju!

Iako su mnoge teorije Sigmunda Frojda pobijene već tokom 20. veka, mnoge mudrosti i zapažanja o ljudskoj prirodi ostaju kao večiti podsetnik za svesniji i pametniji život.

Ako želite da sačuvate i uspeh i prijatelje, ove dve stvari nikada ne otkrivajte:

1. „Ljudi uvek upoređuju vaše uspehe sa njihovim vlastitim, a ako su vaši uspesi bolji, ljudi će se osećati lošije. Ako želite oko sebe da stvorite neprijatelje i zavidne ljude, samo počnite da govorite o svojim pobedama.“

Naravno da treba da budete ponosni na sebe i svoja postignuća i ne treba da ih krijete. Ali vodite računa kada pričate o svojim uspesima, kako ne biste prešli u hvalisanje ali i izazvali zavist i ljubomoru. Pažljivo procenite kome se obraćate da ne biste ostali bez prijatelja.

Slično pravilo važi i za životne neuspehe i nevolje. Ukoliko stalno pričate o sebi i svom životu u negativnom kontekstu ubrzo ćete biti okruženi energetskim vampirima koji se hrane tuđom nesrećom.

2. „Ako želite da upropastite sopstvene planove – recite celom svetu za njih.“

Ovo vam je sigurno poznato i verovatno vam se desilo. Ispričate ljudima šta planirate, izložite detalje, puni ste entuzijazma i onda sve odjednom krene nizbrdo. Frojd je verovao da problem nije u uticaju drugih ljudi, već u nama samima: „Čim pričate o svojim planovima, dobijate odobrenje uporedivo sa njihovim postignućima. Mozak gubi motivaciju, strast i interesovanje.“ Pričanje o planovima već iscrpljuje motivaciju i interesovanje za realizaciju plana se gubi (naš mozak registruje kao da je već gomilu stvari obavio). Bilo bi mudro da većinu planova zadržite za sebe.

(Sensa)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com