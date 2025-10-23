Nikad ne pozajmljujte ove stvari jer to donosi bedu i nesreću

Nikad ne pozajmljujte ove stvari drugima jer to donosi bedu i nesreću.

Evo 7 stvari koje se nikada ne bi trebale pozajmljivati jer donose bedu i nesreću, prema narodnim verovanjima:

1. Nakit: Drago kamenje i metali nose energiju vlasnika, pa je pozajmljivanje starinskog nakita poput pozivanja nesreće u svoj život.

2. Posuđe: Posuđe nosi energiju kuće iz koje dolazi, pa pozajmljivanje može remetiti energetsku ravnotežu vašeg doma.

3. Metla: Pozajmljivanje metle je rizikovanje finansijskih problema.

4.Odeća i obuća: Odeća i obuća upijaju vašu energiju, pa je pozajmljivanje poput davanja dela sebe drugima. To se ne preporučuje, osim ako je odeća dugo nekorišćena.

5. So: Kristali soli imaju energetsku memoriju, pa se ne preporučuje pozajmljivanje. Umesto toga, trebalo bi je dati uz simboličnu naknadu.

6. Sapun: Osim što je nehigijenski, pozajmljivanje sapuna može preneti bakterije i čestice kože. To je jednostavno neprihvatljivo.

7. Hleb: Prema drevnim verovanjima, pozajmljivanje hleba može privući siromaštvo i nesreću. Takođe, ne preporučuje se davanje hleba nakon zalaska sunca, kako bi se izbegle nesreće i loše energije.

Dok neka od ovih verovanja mogu zvučati kao sujeverje, u pozadini se krije mudrost koja nas podseća na poštovanje simboličnih gestova.

