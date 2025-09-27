Nikad nije kasno: evo kako možete postati milioner u pedesetim! Svima koji su to postali ovo je zajedničko!

Nisu svi koji su pokrenuli uspešne poslove i zaradili milione „otkačeni studenti“, neki su tek u pedesetim ostvarili svoje ideje. Svima je zajedničko da nisu odustajali i izbegavali poslovne zamke.

Kad vidi Marka Zakerberga, koji je već u dvadesetima stvorio jednu od najvećih kompanija na svetu, svako ko je navršio tridesetu ili je i stariji od toga može se osećati frustrirano.

Međutim, ne bi to trebalo da vas dovede do toga da posumnjate u svoje sposobnosti, jer mnogo je i onih koji uspeh doživeli tek u srednjem, pa i kasnijem dobu. Puno je primera ljudi koji su do tridesetih godina radili neki sasvim običan posao sa skromnim prihodima, koji nije imao nikakve veze s onim što ih je učinilo bogatima.

Na primer, Mark Kuban, američki biznismen kojeg je „Forbs“ nedavno procenio na 3,5 milijardi dolara, do svoje 24. bio je barmen. Slavni glumac Harison Ford u tridesetim je bio stolar, a autorka serijala knjiga o Hariju Poteru Dž. K. Rouling bila je „samo“ samohrana majka.

Ukratko, koliko god godina imali, poenta je uvek ista: Dobar posao počinje s idejom. Ono što razlikuje ljude koji su napravili nešto od svog života je njihova spremnost da svoju ideju sprovedu u delo. Ako imate ideju zbog koje biste možda napustili trenutni posao da biste radili za sebe, morate biti spremni na akciju i imati na umu da stvari treba preduzimati brzo.

Napravite plan i sledite ga predano, budete li odugovlačili, velika je verovatnoća da ćete kod prve prepreke stati i izgubiti se u moru obaveza koje inače morate obaviti. Svaki početak je težak i mora biti dobro isplaniran.

Evo nekoliko stvari koje bi trebalo da imate na umu:

1. Istraživanje tržišta

To je prvi korak koji će vam pomoći da testirate ideju i utvrdite je li vredna izlaska na tržište. Prvo zapišite prednosti koje vaš proizvod ili ideja imaju, zatim potencijalne probleme ili slabe strane proizvoda. Takođe, proverite konkurenciju i porazgovarajte s potencijalnim kupcima. Celo istraživanje dobro je imati na papiru pre nego što uđete u posao.

2. Zaštitite intelektualnu svojinu

Intelektualna svojina odnosi se na proces u kom pojedinac ili firma mogu da poseduju prava na određeni proizvod ili vrstu usluge, odnosno ime. Od vitalnog značaja za uspeh firme je da sledi ispravan protokol kako bi zaštitila svoje autorsko vlasništvo od mogućnosti da drugi ukradu ideju.

3. Brendirajte proizvod

Brendiranje je mnogo više od samog izbora imena, reč je o davanju identiteta celoj ideji. Možete birati ime i znak koji će vam biti dragi, ali imajte na umu da to mora da bude nešto što će kupce asocirati na iskustvo povezano s korišćenjem proizvoda, ili na problem koji će njime rešiti. Ovo je korak tokom kog morate otvoriti veb-domen i pripremiti povezane marketinške materijale.

4. Otvaranje firme

To je veliki korak. Morate da stvorite pravno lice koje stoji iza posla, ali time automatski stvarate i određene obaveze. Uzmite u obzir obaveze vezane za svakodnevno poslovanje, razlike u poreskim obavezama.

5. Pažljivo birajte partnere

Budite oprezni sa izborom ljudi sa kojima ćete deliti posao. To mora biti neko s kim se u poslu možete dopunjavati, ko je spreman da uloži koliko i vi, čovek koji ima zdravu ličnost i karakter i može da se nosi sa svim što takva saradnja donosi.

6. Napravite poslovni plan

Jedan od načina da krenete u pravom smeru jeste da sastavite dobar poslovni plan. Koristeći istraživanje tržišta koje ste sproveli ranije, napravite plan izlaska na tržište sa svim detaljima i postavite rokove s ciljevima koje želite da postignete. Uradite to temeljno.

7. Odaberite radno mesto

Mesto gde radite u početku nije presudno, a ponekad je najbolje započeti posao kod kuće. Međutim, rad od kuće ima i negativnih strana — teško je u istom prostoru raditi i gledati TV, ili kuvati i održavati koncentraciju i red.

8. Pronađite mentora

Mentor bi trebalo da bude osoba koja se dobro razume u ono što radite i(li) u tržište kom ćete se obraćati, neko ko u poslu ima više iskustva od vas i spreman je da ponudi svoje savete za relativno mali honorar, uslugu, ili manji udeo u dobiti.

9. „Poslovni anđeli“

Trebaju vam anđeli koji mogu da ubrzaju uspeh — „poslovni anđeli“ koji vole da prenose znanje i iskustvo novim preduzetnicima i često to čine investirajući u firmu, tako da zauzvrat dobiju određeni udeo. Oni pomažu u poslu da bi povratili svoju investiciju i zaradili na njoj.

10. Sakupite potreban novac

Prvi korak u poslu zapravo počinje tako što osigurate novac potreban za pokretanje firme. Najbolje je ako imate privatni kapital koji vam nije potreban za osnovne životne troškove. Ako se zadužujete u banci, pazite da to budu sredstva koja ne premašuju vašu životnu ušteđevinu.

11. Izbegnite neke od najčešćih grešaka

Firme sa jednim osnivačem nemaju gotovo nikakve šanse za to da dobiju sredstva od „poslovnih anđela“.

Lokacija — nije svejedno gde imate kancelariju, radionicu ili prodavnicu.

Ne kopirajte i ne nudite tržištu na pola potrošene ideje.

Tvrdoglavost ili nemogućnost da se prilagodite onome što traže vaši klijenti često je kamen spoticanja.

Angažovanje lošeg programera. Dobar programer je jedna od stavki na kojoj ne treba štedeti.

Odugovlačenje s pokretanjem posla.

Prerano kretanje u biznis.

Ulaganje premalo novca.

Trošenje previše novca.

Previše popuštanja investitorima. Ako morate da birate između zadovoljstva investitora i korisnika, uvek birajte korisnike.

Žrtvovanje dobiti zbog kupaca. Morate zaraditi sada, ako nije tako, posao može doći u pitanje.

Ne želite gubiti vreme. Firma se gradi na odnosima — izađite i upoznajte ljude. Ako vas ljudi upoznaju, veće su šanse da će ujutro rešiti vaš problem.

Borbe između osnivača.

Ostavite „srce na terenu“. Nedostatak odlučnosti, srčanosti i ambicije nije retkost. Ako verujete da imate i druge opcije, ili da biste bolje prošli na poslu na kom ste umesto da se upuštate u neizvesnost i radite dvostruko duže za manji novac, verovatno ćete brzo izgubiti volju i odustati.

