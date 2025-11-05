Suva i ispucala koža na rukama može biti uzrokovana raznim faktorima.

Nikad više suve i ispucale ruke – jedan prirodan sastojak čini kožu mekanijom od somota.

Suva i ispucala koža na rukama može biti uzrokovana raznim faktorima, uključujući hladno vreme, prekomerno pranje ruku, pa čak i određena kožna oboljenja. Hladan vazduh i temperaturne promene isušuju kožu, čineći je grubom i neugodnom na dodir, prenosi klix.ba.

Ovaj problem nije samo estetski; suva i ispucala koža može izazvati bolne iritacije i otežati obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Crvenilo i pucanje na rukama često su posledica oštećenog zaštitnog sloja kože, što omogućava zagađivačima da prodru u kožu, dok vlaga izlazi napolje.

Postoje brojni prirodni načini koji vam mogu pomoći da se izborite sa ovim problemom.

Jojobino ulje važi za jedno od najboljih prirodnih ulja za hidrataciju kože. Bogato je vitaminom E, cinkom, vitaminima iz B kompleksa, jodom i masnim kiselinama. Pomaže u stimulaciji proizvodnje kolagena i sprečava isušivanje kože.

Laneno ulje, koje se dobija iz lanenih semenki, takođe ima odličan učinak na kožu. Sadrži omega-3 masne kiseline koje hidriraju, umiruju i zaglađuju kožu, a dodatno smanjuje oksidativni stres.

Pored ovih ulja, maslinovo i kokosovo ulje su takođe odlična za negu ruku. Možete ih pronaći u prodavnicama zdrave hrane ili supermarketima, a mogu se koristiti i kao namirnice. Kada se nanesu direktno na kožu, obnavljaju vlažnost i sprečavaju isušivanje.

Važno je obratiti pažnju i na proizvode za čišćenje koje koristimo. Deterdženti, sredstva za pranje posuđa i druge hemikalije mogu ozbiljno oštetiti kožu ruku.

Za zaštitu, preporučuje se nošenje rukavica prilikom rukovanja hemikalijama, a nakon upotrebe, važno je nahraniti ruke hidratantnim kremama.

