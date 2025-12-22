Saznajte zašto nikada ne poklanjajte ovu stvar. Veruje se da time predajete svoju sreću drugome, a sebi navlačite bedu i nemaštinu u kuću.

Stara narodna verovanja nisu tu bez razloga, a naši stari su dobro znali šta sme da se iznosi iz kuće, a šta ni za živu glavu. Kažu da postoje predmeti koji su direktno povezani sa vašom ličnom srećom i napretkom. Zato, zapamtite dobro – nikada ne poklanjajte ovu stvar jer se veruje da time svesno predajete svoju sreću nekom drugom.

Nije reč o sujeverju, već o energiji koju svaki predmet nosi sa sobom. Kada nekome darujete nešto što simbolizuje vaš opstanak, vi bukvalno otvarate vrata bedi da uđe u vaš dom. Takve greške se često skupo plaćaju, a da čovek ni ne primeti gde je zapelo.

Zašto prazan novčanik donosi nemaštinu?

Prvi i najopasniji predmet na ovoj listi je prazan novčanik. Veruje se da pokloniti novčanik u kojem nema ni dinara donosi sušu u finansijama i vama i onome koga darujete. To je simbol praznine koji, prema narodnom verovanju, „tera“ pare od onoga ko ga koristi.

Da bi poklon bio srećan i da bi sve išlo „ko podmazano“, unutra se obavezno stavlja makar jedan novčić. Taj sitni metalni novac služi kao klica iz koje će se rađati bogatstvo. Bez toga, smatrajte da ste poklonili čisti baksuz i sebi zatvorili puteve zarade.

Predmeti koji „seku“ sreću i mir u kući

Osim novca, velika pažnja se poklanja i oštrim predmetima poput noževa i makaza. Veruje se da takvi darovi „seku“ prijateljstvo i donose razdor među ljudima. Ako se takva stvar pokloni, vrlo brzo može doći do svađe koja se godinama ne može izgladiti.

Takođe, malo ko zna da su i ogledala vrlo opasna za darivanje. Stari ljudi kažu da ogledalo „krade“ energiju vlasnika i da njegovo poklanjanje može doneti nesreću obema stranama. Zato, budite oprezni i nikada ne poklanjajte ovu stvar jer se preko nje najlakše prenosi beda i tuga na druge.

Kako sačuvati blagostanje i mir

Najbolje je držati se proverenih pravila koja su nas čuvala decenijama. Čuvajte ono što je vaše i ne dozvolite da zbog neznanja ostanete bez onoga što ste godinama sticali. Sreća je krhka stvar i lako skrene s puta ako se prema njoj ne odnosite sa poštovanjem.

Uvek imajte na umu da svaki poklon ima svoju poruku i težinu. Ne dozvolite da vam se dom isprazni zbog jedne pogrešne sitnice koju ste izneli preko praga. Zapamtite, nikada ne poklanjajte ovu stvar bez simbolične „otkupnine“ u vidu jednog dinara, jer je to jedini način da zaštitite svoju sreću.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com