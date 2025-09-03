Niko skoro ne može da reši ovu optičku iluziju: Vidite li vi koji broj se krije na slici? (foto)

U poslednje vreme na društvenim mrežama kruži optička iluzija koja navodno otkriva ko ima savršen vid. Naizgled nasumični crno-beli oblici u sebi kriju jedan broj, a samo oni sa besprekornom oštrinom vida uspevaju da ih uoče za manje od nekoliko sekundi.

Da li ste se ikada zapitali zašto neki brojevi izgledaju kao da „nestaju“ u pozadini? Optičke iluzije funkcionišu tako što iskorišćavaju način na koji naš mozak obrađuje vizuelne informacije. Naše oči hvataju sliku, ali naš mozak je tumači na osnovu obrazaca, boja i kontrasta. Ponekad ovaj proces stvara praznine ili zabunu, što otežava sagledavanje šta je tačno ispred nas.

U ovom izazovu, boje i teksture oko broja su namerno pomešane kako bi ga bilo teško uočiti. To je pametan način da procenite koliko dobro vaše oči mogu da izdvoje detalje usred ometanja.

https://twitter.com/mkohansal1984/status/1802189193990279640

Negde u haosu leži šestocifreni broj koji čeka da bude otkriven. Vaša misija? Pronađite taj broj bez mnogo truda. Zvuči lako, zar ne? Ali nemojte se zavaravati! Optičke iluzije poput ove su napravljene da se igraju sa vašom percepcijom.

Rešenja i tumačenje

Ako ste pogodili 387695, čestitamo! Vaš vid je oštar i imate fokus kao jastreb. Ako niste mogli da ga vidite, ne brinite – nije samo stvar vida. Ponekad, osvetljenje, osvetljenost ekrana ili čak ugao iz kojeg gledate mogu napraviti razliku.

Zašto nas ovakve iluzije privlače

Ovakvi testovi stimulišu mozak i podstiču radoznalost jer kombinuju estetiku, logiku i sitne detalje koje većina nas previdi. Često se šeruju među prijateljima, a takmičarski duh dodatno oživljava igru “ko će prvi pronaći skriveni broj”.

Isprobajte ovaj brzi test i podelite rezultat — da li ste među onima čije oči zaista “vide sve”?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com