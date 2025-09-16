Nikola Tesla bio je opsednut njima: Zapanjujuća tajna koja se krije iza brojeva 3, 6 i 9

Nikola Tesla obavio je nebrojene misteriozne eksperimente, ali on je bio misterija sam po sebi. Skoro svi genijalni umovi imaju određenu opsesiju.

A Tesla je imao prilično veliku opsesiju!

Hodao bi oko kvarta uzastopno tri puta pre nego bi ušao u zgradu, čistio je svoje tanjire s 19 ubrusa, živeo je u hotelskim sobama isključivo s brojem koji je djeljiv s 3.

Radio bi proračune o stvarima u svojoj neposrednoj blizini kako bi bio siguran da je rezultat deljiv s 3 i na osnovu toga bi donosio odluke. Sve je radio u nizu od 3.

Neki kažu da je bio u spektru autizma i/ili imao OCD (opsesivno kompulsivni poremećaj), neki kažu da je bio vrlo sujeveran.

Ipak, istina je puno dublja.

„Ukoliko znate magičnost brojeva tri, šest i devet, otkrićete tajnu svemira.“ – Nikola Tesla

Njegova opsednutost nije bila opsednutost s brojevima uopšteno, već s brojevima 3, 6 i 9 i odabrao je te brojeve s razlogom.

Teslu je u stopu pratila opsesija brojem 3 i svim ciframa koje su deljive sa njim. Smatrao je da su u brojevima 3, 6, 9 nalazi ključ koji otvara vrata univerzuma!

On je čak izračunao tačke čvorova oko planete, povezane sa ciframa 3, 6 i 9!

Šta je Nikola Tesla pokušavao da objasni svetu?

Matematika je univerzalni jezik i zakon. Bez obzira na to gde ste u univerzumu, 1+2 će uvek biti 3! Sve u univerzumu se pridržava ovog zakona! Postoje obrasci koji se prirodno dešavaju u univerzumu, obrasci koje smo otkrili u životu, galaksijama, formacijama zvezda, evoluciji, i gotovo svim prirodnim sistemima. Neki od ovih obrazaca su “Zlatni presek” i “Sveta Geometrija”. To je jedan zaista važan sistem kojem se, očigledno, potčinjava priroda, to je “binarni sistem“ čiji model funkcioniše tako što se počinje od jednog i nastavlja sa dupliranjem brojeva. Ćelije i embrioni se razvijaju po ovom svetom šablonu: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256…

Neki to zovu “Božji plan”! Matematika, po ovoj analogiji, je otisak Boga. U vorteksnoj matematici, nauci stvaralačke anatomije, postoji obrazac koji se ponavlja: 1, 2, 4, 8, 7 i 5 i tako dalje 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 … Kao što možete videti, 3, 6 i 9 ne spadaju u ovaj obrazac. Naučnik Marko Rodin smatra da ovi brojevi predstavljaju vektor od treće do četvrte dimenzije, koji on naziva “poljem toka”. Ovo polje mora biti energija viših dimenzija, koja utiče na energetski niz drugih šest tačaka.

Rendi Pauel, učenik Marka Rodina, kaže da je to tajni ključ ka slobodnoj energiji, nešto za šta svi znamo da je Tesla savladao.

U Gizi postoje tri Velike piramide koje odražavaju položaj zvezda u Orionovom pojasu. Pored njih, postoji i tri manje piramide koje odražavaju isti položaj. Dakle, nalazimo mnogo dokaza da priroda koristi trostruku i šestostruku simetriju. Čak, i obično saće ime šestouglu formu. I drevni ljudi su koristili ove forme u izgradnji njihove sakralne arhitekture.

Da li je moguće da je Tesla otkrio ovu duboku tajnu i koristio to znanje da proširi granice nauke i tehnike, a da ga društvo ni danas ne razume?

U čemu je veličanstvenost broja 9?

Recimo da postoje dve suprotnosti, nazovite ih svetlost i tama, ako hoćete. One su kao Severni i Južni magnetni pol. Jedna strana je 1, 2 i 4, druga strana je 8, 7 i 5. Baš kao i struja, sve u univerzumu je protok između dve polarne strane, kao zaljuljano klatno: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2… Međutim, sa ovim dvema stranama upravljaju 3 i 6. 3 upravlja sa 1, 2 i 4, dok 6 upravlja sa 8, 7 i 5; a ako pažljivo pogledate ovaj obrazac, on postaje još više zapanjujuć: 1 i 2 jednako je 3; 2 i 4 jednako je 6; 4 i 8 jednako je 3; 7 i 8 jednako je 6; 7 i 5 je 3; 5 i 1 jednako je 6; 1 i 2 jednako je 3 … Ista ta slika u širem obimu je zapravo 3, 6, 3, 6, 3, 6… Ali čak i ovim dvema stranama, 3 i 6, upravlja 9, što je spektakularno. Ako pažljivo pogledate na obrazac 3 i 6, shvatićete da je 3 i 6 jednako 9, 6 i 3 jednako je 9, svi brojevi zajedno su jednako 9, u oba slučaja i ako se isključe ili uključe 3 i 6! Dakle, 9 označava jedinstvo obe strane. Devet je sam univerzum!

Sve je u vibraciji, energiji i frekvenciji! A ove reči Nikole Tesle i dalje intrigiraju brojne naučnike: – Toga dana, kada nauka počne da izučava ne-fizičke pojave, postići će veći napredak u jednoj deceniji, nego za sve prethodne vekove njenog postojanja.

