Mogli bi i da kažemo – Tesla je moderni prorok našeg vremena.

Nikola Tesla kao prorok predvideo šta nas sve čeka u 2035. godini – pogledajte šta je do tačnina opisao.

Nikola Tesla, jedan od najvećih umova 20. veka, nije bio samo pronalazač , već i neverovatno precizan vizionar.

Tesla je već u prvim decenijama prošlog veka u svojim predavanjima i intervjuima predvideo brojne novine koje danas oblikuju našu svakodnevicu. Od pametnih uređaja i masovne komunikacije, do bežičnog prenosa energije i društvenih promena, njegove ideje i dalje zadivljuju svojom dalekovidošću.

Pametni uređaji i masovna komunikacija

Još 1926. Tesla je govorio o mogućnosti da ljudi komuniciraju preko malih uređaja, sposobnih da prenose slike i zvuk na velike udaljenosti. Kroz televiziju i telefoniju ćemo se videti i čuti savršeno kao da smo licem u lice, uprkos udaljenosti hiljadama kilometara… Čovek će moći da nosi jednu u džepu prsluka“, rekao je tada Tesla. U vreme kada su komunikacije bile ograničene na telegrafske i telefonske linije, ova izjava je bila zapanjujuće futuristička.

Ekološka svest ispred svog vremena

Tesla je 1935. godine predvideo potrebu za institucionalizovanom zaštitom životne sredine. On je o zagađenju govorio kao o izazovu koji će budućim generacijama biti nezamisliv: „Zagađenje naših plaža kakvo danas postoji oko Njujorka će se našoj deci i unucima činiti nezamislivim baš kao što se nama čini život bez tekuće vode. Njegova predviđanja su se materijalizovala 1970. godine, osnivanjem Američke agencije za zaštitu životne sredine (EPA).

Znanje iznad rata

Tesla je verovao da će buduće generacije više ceniti znanje i naučni napredak nego vojne pobede. „Biće slavnije boriti se protiv neznanja nego poginuti na bojnom polju. Otkriće nove naučne istine biće važnije od prepirke diplomata“, izjavio je on 1935. godine, promovišući viziju sveta u kome obrazovanje i istraživanje postaju prioriteti.

Uspon ženskog intelekta i novo društvo

Jedno od njegovih najintrigantnijih predviđanja ticalo se društvene uloge žene. Još 1926. Tesla je tvrdio da će žene dobiti superiornost u obrazovanju i naučnim dostignućima: „Ova borba ljudske žene za ravnopravnost polova završiće se novim polnim poretkom, sa ženom kao superiornom. Njegove reči bile su daleko ispred svog vremena i predviđale su promene koje su počele da se dešavaju decenijama kasnije.

Automatizacija i roboti

Tesla je bio među prvim misliocima koji su ozbiljno razmotrili mogućnost robota i automatizacije. „Rešenje naših problema nije u uništavanju, već u ovladavanju mašinom… Bezbroj aktivnosti koje i dalje obavljaju ljudske ruke će obavljati automati… U dvadeset prvom veku robot će zauzeti mesto robovskog rada“, predvideo je on 1935. Danas, sa razvojem veštačke inteligencije i robotike, te reči zvuče proročanski.

Leteće mašine i globalno razumevanje

Tesla je predvideo i razvoj letećih mašina koje ne bi koristile gorivo, što bi moglo dovesti do većeg međunarodnog razumevanja i saradnje. „Biće politički delotvoran usklađivanjem međunarodnih interesa; stvoriće razumevanje umesto razlika“, izjavio je 1926. godine, nagoveštavajući da tehnička dostignuća mogu pomoći u izgradnji mira.

Bežični prenos informacija – digitalni svet

Dok su vesti u njegovo vreme dolazile isključivo putem štampe, Tesla je zamišljao svet u kome su se informacije prenosile bežično, direktno u naše domove. „Moći ćemo da prisustvujemo i čujemo događaje — inauguraciju predsednika, Svetsku seriju, razaranja zemljotresa ili teror bitke — baš kao da smo prisutni“, izjavio je on još 1926. godine.

Vizija bežične energije

Drugi aspekt njegovog predviđanja bio je koncept bežičnog prenosa energije. Tesla je tvrdio: „Kada bežični prenos energije postane komercijalan, transport i prenos će biti revolucionisani. Filmovi se već bežično prenose na kratke udaljenosti. Kasnije će udaljenost biti neograničena.“ Ova vizija i danas inspiriše istraživanja u oblasti bežičnog punjenja i distribucije energije.

Čitanje misli: granica između nauke i filozofije

Tesla je 1933. izneo teoriju prema kojoj bi se slike iz ljudskog uma mogle reflektovati i analizirati: „Predmeti koje čovek zamišlja jasno bi se reflektovali na ekranu kako se formiraju, i na taj način bi se mogla pročitati svaka misao pojedinca. Naši umovi bi tada zaista bili kao otvorene knjige.“ Iako je ova ideja još uvek u domenu futurizma, savremena neurotehnologija već istražuje slične mogućnosti.

Nikola Tesla nije bio samo inovator, već pravi vizionar čiji su pogledi na budućnost oblikovali temelje današnjeg sveta. Njegove reči nastavljaju da inspirišu naučnike, inženjere i mislioce širom planete, pokazujući kako genije može da vidi daleko ispred svog vremena.

(Klik.hr)

