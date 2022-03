Nikola Tesla koristio je ovu metodu spavanja, ali ona definitivno nije za svakog

Uberman ciklus spavanja idealan je za ljude koji san smatraju gubljenjem vremena, što je gotovo nemoguće u svetu u kom danas živimo. Međutim, velike istorijske ikone poput Nikole Tesle, Leonarda Da Vinčija, Napoleona, Cezara i drugih, koristili su ovaj metod jer su smatrali da mogu mnogo više da urade tokom dana.

Uberman raspored spavanja je raspored spavanja koji se u potpunosti sastoji od 20-minutnih dremki, raspoređenih na jednakoj udaljenosti tokom dana.

Pošto se ovo smatra najrestriktivnijim ciklusom spavanja, najbolje je za one koji mogu da prate rigidni polifazni raspored spavanja. Generalno, to znači da je Uberman ciklus spavanja idealan samo za one kojima nije potrebno da budu budni duže od 3,5 sata. To je zato što je to ukupno vreme budnosti između dremki.

Ništa se ne zna o dugoročnim zdravstvenim posledicama korišćenja metoda Uberman, iako je bilo ljudi koji su održavali raspored čak godinu dana bez ozbiljnih zdravstvenih problema.

Niko se nikad nije prilagodio Ubermanu bez pomoći drugih, često u obliku ljudskog alarmnog sistema.

Prednosti Uberman ciklusa uključuju brze dremke, od kojih svaka traje samo 20 minuta. Pošto spavate samo 2 sata dnevno, takođe možete mnogo da uradite, a kada se potpuno prilagodite, ovaj ciklus znači da ćete moći brzo da zaspite bilo gde. Međutim, postoje očigledni nedostaci ovog ekstremnog polifaznog ciklusa spavanja. Izuzetno je nefleksibilan u vreme spavanja i buđenja, što nije idealno ako želite društveni život. Da ne spominjemo, samo 2 sata sna svaki dan bilo bi teško prilagoditi se.

Ako ste ekstremista u pogledu „da sve pokušate jednom“, ubermanski ciklus spavanja bi mogao biti vredan testiranja. Samo nemojte padati u nesvest onda kada vam telo kaže da mu je potreban san, možete zaspati bilo gde, pišu Novosti.

