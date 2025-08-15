Nipošto ne naručujute ovo u restoranu – vrhunski kuvari nikad ne bi ni pogledali ovo 1 jelo u restoranima!

U svetu kulinarskih stručnjaka postoji niz jela koja šefovi restorana nikada ne bi naručili. Školjke ili riba u sumnjivim lokalima, „specijalitet dana“ koji možda nije tako poseban kao što se čini, i dezerti koji ne zadovoljavaju njihove standarde samo su neki od primera.

Alberto Moreale, iskusni šef, izbegava da naruči specijalitet dana, s obzirom da su mnogi restorani skloni da svoje menije formiraju prema namirnicama koje zapravo trebaju da potroše. On savetuje gostima da se prvo informišu o svežini namirnica ili da se opredele za lokalne specijalitete.

Gordon Remzi takođe upozorava na opasnosti „dnevnih specijala“, ističući da je bolje prvo pitati za preporuke umesto slepo verovati nazivu jela.

Kada je reč o morskim plodovima, mnogi šefovi preporučuju oprez, posebno kada su u pitanju ostrige koje mogu izazvati trovanje ako nisu pravilno pripremljene.

Dezerte u restoranima je najbolje izbeći, smatra šef Džejkobi Ponder, osim ako niste u restoranu poznatom po vrhunskim slatkišima. On naglašava da veština pripreme slatkih jela zahteva posebno umeće koje nije svaki restoran u stanju i da pruži.

Mnogi kuvari preferiraju da kod kuće spremaju hranu koju inače ne bi naručili u restoranu, koristeći izlazak kao priliku za istraživanje novih ukusa i doživljaja. Za njih, restoran nije samo mesto za jelo već i za istraživanje gastronomske avanture.

(nova.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com