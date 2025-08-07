Ništa nije onako kako su nas učili: Poznati ruski doktor razbio mit o doručku (VIDEO)

Leo Bokerija je jedna od najčuvenijih ruskih kardiohirurga, koji je pobio sva ustaljena načela o zdravoj ishrani, posebno doručku.

Profesor i akademik Ruske akademije nauke i Ruske akademije medicinskih nauka ima potpuno drugačiji pogled na te stvari.

“Ona izreka: Doručak pojedite sami – je potpuna besmislica. Kad se probudite, telo počinje da se privikava na radno stanje, a vi sednete za sto i pojedete tanjir pun mesa, korpu hleba i sve to zalijete sa čašom nekog napitka. Krenete na posao sa prepunjenim stomakom. Tada ste teški i sami sebi. Kada smo sarađivali sa Amerikancima, tada sam primetio da veliki hirurzi ujutru u najboljem slučaju popiju šoljicu kafe. Tek u podne pojedu jedan sendvič i to zovu ručkom. U večernjim satima dolazi kući, jede normalnu hranu, pliva u bazenu, čita i odmara”, kaže dr Bokerija.

Smatra da bi doručak trebalo dati neprijatelju.

“Znači, doručak dajte neprijatelju, ručajte oko podne i normalno večerajte (ali ne u kasnim satim) i na kraju prošetajte pred spavanje ili vežbajte. Po mom iskustvu ljudi koji tako žive – žive dugo i zdravo”, zaključio je stručnjak.

Stvar cenjenog ruskog doktora potvrdilo je istraživanje naučnika Dejvida Levitskog na Kornel Univerzitetu. Naime, on je došao do saznanja da ljudi koji preskaču doručak za nekoliko nedelja znatno smršaju. A svoju teoriju je potvrdio i eksperimentom. Polovina učesnika je doručkovala, dok druga grupa nije. Osobe koje su preskakale doručak dnevno bi u organizam unosila 408 kalorija manje, nego one koje su redovno doručkovale.

“Razumem da je preskakanje doručka u suprotnosti sa svim onim što znate o zdravoj ishrani, ali novi podaci nas dovode u ozbiljno razmišljanje da odustanemo od prvog jutarnjeg obroka u tradicionalnom smislu te reči. Naravno, ovo se odnosi na zdrave ljude. Ljudi koji imaju problem sa dijabetesom i hipoglikemijom, ne smeju da preskaču obroke kako bi održali nivo glukoze”, ističe Levitski.

Sa druge strane, Svetska zdravstvena organizacija i dalje tvrdi kako je doručak nabitniji obrok u toku dana, te da utiče na uredan metabolizam i održavanje željene telesne težine. Naglašavaju da redovan doručak ubrzava metabolizam. Međutim, i oni dele mišljenje da preterano bogat doručak može dovesti do gojaznosti. Prema njihovim rečima, gojaznoj osobi najefikasnije mogu da pomognu u mršavljenju manji obroci više puta dnevno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com