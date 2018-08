Niste sigurni u svoju vezu? Postavite ova 3 pitanja i razrešite dilemu!

Osećate se nesigurno u svojoj vezi? Niste sami.

Mnogi ljudi se drže svoje veze kao pojasa za spasavanje. Ta snažna potreba za utišavanjem strasti i emocija može ih sprečiti od stvarno procene koliko njihovi odnosi odgovaraju stvarnim potrebama.

Tri pitanja i tri moguća odgovora

Da bismo vam pomogli da razumete ulogu nesigurnosti u svojoj vezi, razmotrite ova pitanja:

1. Da li vaša potreba za sigurnošću postoji uglavnom u trenutnom odnosu, ili imate veće probleme?

Ako niste doživeli ovakvu vrstu nesigurnosti u prethodnom periodu, razmislite o tome šta u ovom specifičnom trenutku izazivalo nesigurnost.

Možda vas je partner suptilno „ohladio“?

Možda ste u ranoj fazi zaljubljenosti?

Možda niste sigurni da li je osoba sa kojom ste ozbiljna sa ​​vama i da li ste vi ozbiljni sa njom, što može učiniti osećanja nesigurnim?

Kada jednom shvatite izvor svoje nesigurnosti, bićete bolje pripremljeni da rešite probleme.

Na primer, ako vaši partner govori o određenim stvarima koje su vam neugodne, objašnjavajući kako su možda potrebne promene…

Ako je vaša nesigurnost poznati osećaj iz drugih odnosa, možda ćete imati koristi od razmišljanja o tome šta se dešava u vama.

Na primer, možete shvatiti da imate tendenciju da izaberete prijatelje i partnere koji vam pružaju osećaj da nije krivica do vas, ali koji ipak ne ulivaju sigurnost.

Možda čak i shvatite da ovaj obrazac potiče iz vašeg detinjstva i roditelja koji su imali tendenciju da sve drže pod kontrolom.

Možete se angažovati u ovom procesu samorefleksije samostalno ili uz pomoć terapije.

2. Šta mislite o svom partneru?

Ako ovo pitanje izazove negativnu reakciju, ozbiljno razmislite o svojim osećanjima. Je li to što ne poštujete njegove vrednosti, ne volite kako se prema vama ponaša, da li je neprijatan kao osoba ili ne volite kako živi svoj život?

Zatim, zapitajte se da li je ovo samo loše međusobno uklapanje ili znak da pogledate svoje predrasude ili svoja druga lična pitanja.

Na primer, činjenica da vaš partner ima hepatitis C može vas zaista uznemiravati, ili zdravstveni rizici od toga, ili vaše predrasude o tome šta to znači, mogu li ti problemi ili ne moraju biti dovoljno važni za okončanje odnosa.

Kada razmišljate o određenim pitanjima, zapitajte se da li želite da vaš partner nešto drugo uradi, da promeni nešto u svom ponašanju ili želi da prekine vezu.

3. Postoji li razlika u tome kako vi i vaš partner izražavate fizičku naklonost ili seksualnost?

Kada se partneri razlikuju u ovim oblastima, to može učiniti odnos neprijatnim i da svako bude nesiguran.

Ako je vaš partner manje ljubazan, možda biste mogli da se upitate da li mu se manje sviđate? Sa druge strane, ako je vaš partner suviše ljubazan, možda biste se upitali da li ste vi suviše hladni i udaljeni.

Važno je shvatiti da su ljudi samo različiti i da ove razlike ne znače da je jedna osoba u pravu, a da druga osoba nije. To je prosto jaz koji treba premostiti.

Ipak, morate se zapitati da li ste spremni da radite na ovome. Ili mislite da su vaše razlike prevelike i da nemate perspektivu?

Ostalo, ne manje važno:

Osim ovih pitanja o vama i vašem partneru, ima i mnogih drugih problema koji mogu biti neprijatni, kao što su razlike u porodičnom poreklu ili finansijskom statusu.

Dok analizirate izvore svoje nesigurnosti, možete razumeti kako da ih prevaziđete i prebrodite unutar odnosa, ili možete shvatiti da odnos nije ispravan za vas.

Važno je da ne morate ostati zaglavljeni u svojoj nesigurnosti, bez obzira na to da li to znači da u sebi pravite promene, tražite od partnera da izvrši i on izmene u sebi ili da zajedno radite sa partnerom kako bi vaš odnos bio emocionalno siguran za oboje.