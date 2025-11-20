Njih štiti sam Bog – samo dečaci koji nose ovo posebno ime su među izabranima.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku svedoče da su imena hrišćanskih svetaca, krsnih slava i apostola upravo ona imena koje roditelji u Srbiji najčešće daju sinovima

Neka stara srpska muška imena nepravedno su zapostavljena. Među njima je i ime Bogdan koje ima veoma lepo i simbolično značenje.

Muško lično ime Bogdan spada u grupu staroslovenskih ličnih imena. Kod nas se polako vraća u upotrebu iako su dečaci retko krštavani tim imenom poslednjih decenija.

Prema starim verovanjima, muška deca sa imenom Bogdan su bila „zaštićena od Boga“ koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu. Ili su pak bila prvorođena deca koja su „dugo i željno očekivana“, odnosno čiji roditelji nisu dugo mogli da imaju potomstva. U tom slučaju deca nosila ovo ime, jer su „bogom dana“.

Poznati Srbiji koji nose ovo ime su Bogdan Bogdanović, košarkaš, ali i istoimeni arhitekta i filozof, kao i glumac Bogdan Diklić.

Značenje imena Bogdan obećava mnogo dobrih osobina dečaku koji mu je dao ime. Među njima su ambicija, upornost, staloženost, kontrola nad emocijama, smirenost i samopouzdanje.

Na području naše zemlje ovo ime je postojalo još u ranom srednjem veku. O svemu tome postoje i pisani dokazi. Ime Bogdan rasprostranjeno je u: Srbiji, Rusiji, Sloveniji, Poljskoj, Ukrajini, ali i Bugarskoj, Rumuniji i Makedoniji. Prema nekim istraživanjima ovo ime se posebno daje dečacima na području Kosova.

