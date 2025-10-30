Noć veštica ili Sveti Luka? Evo šta većina Srba zapravo slavi 31. oktobra

Noć veštica ili Sveti Luka – šta zapravo slaviš 31. oktobra? Većina Srba bira tišinu sveće umesto maski i buke.

U Srbiji se 31. oktobar ne svodi samo na bundeve i kostime. Tog dana se u mnogim domovima pali slavska sveća – jer se obeležava Sveti Luka, jedan od najpoštovanijih svetaca u pravoslavnom kalendaru. A dok se u tržnim centrima prodaju maske zombija, u kućama se mesi slavski kolač.

Noć veštica: zabava sa senkom prošlosti

Halloween je stigao iz keltske tradicije, kroz praznik Samhejn – dan kada se verovalo da se svet živih i mrtvih prepliće. Danas je to globalna zabava, ali suština ostaje ista: maskiranje, simboli smrti, i rituali koji prizivaju ono što ne vidimo. U Srbiji se sve više škola i vrtića priključuje trendu, često bez dubljeg razumevanja porekla.

Sveti Luka: tiha svetlost doma

Za razliku od maski i buke, Sveti Luka donosi mir, zdravlje i zaštitu doma. Veruje se da je bio lekar, umetnik i propovednik – i zato se slavi kao zaštitnik lekara i domaćina. U mnogim porodicama se tog dana ne radi, ne putuje, već se okuplja uz slavski ručak. To nije samo tradicija – to je duhovni kompas.

Šta većina Srba zapravo slavi?

Iako se Noć veštica sve više pojavljuje u medijima i prodavnicama, većina domaćinstava u Srbiji 31. oktobra slavi Svetog Luku. Prema podacima iz crkvenih kalendara i lokalnih zajednica, hiljade porodica tog dana obeležava krsnu slavu. To ne znači da se Halloween ignoriše – ali se ne doživljava kao duhovni praznik.

Kako da objasniš detetu razliku?

Umesto zabrane, možeš reći: „Mi imamo našeg zaštitnika. Sveti Luka nas čuva, dok se drugi igraju maskama.“ Dete će razumeti – jer mir slavske sveće govori više od bilo koje dekoracije. A ako želiš kompromis, možeš napraviti domaću radionicu o svetiteljima, umesto da kupuješ plastične lobanje.

Tvoj izbor ima težinu Noć veštica ili Sveti Luka – nije stvar mode, već identiteta. Šta slaviš, govori o tome ko si. A 31. oktobar u Srbiji nije samo dan za kostime – to je dan kada se bira svetlost umesto maske.

