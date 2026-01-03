Norvežani tvrde da samo 2000 grama ove namirnice godišnje produžava život!

Određene namirnice mogu značajno da produže naš život, a Norvežani tvrde da je to upravo ova. Obavezno je uvedite u jelovnik

Sasvim je normalno i ljudski da se teži dužem životu ili životnom veku. Iako su nauka i tehnologija napredovale, ipak, sve se svodi na starinske savete.

Studija grupe norveških istraživača sa Univerziteta u Bergenu, objavljena u časopisu Plos Medicine, pokazala je da određene namirnice mogu značajno da produže naš životni vek.

Međutim, kako ishrana može da nam pomogne, tako i pojedine loše navike u ishranu mogu da odmognu i stvore zdravstvene probleme. Istraživanje je zasnovano na rezultatima globalne studije o bolestima i uzrocima smrti u Kini, Evropi i SAD.

Više od čak 11 miliona preranih smrti svake godine uzrokovano je neuhranjenošću. Zatim, poredeći taj broj sa drugim analizama, naučnici su posmatrali efekte različitih namirnica na našu dugovečnost. Tako su istraživači uspeli da odrede specifičnu ishranu koja nam može produžiti život za koju deceniju.

Šta to produžava život?

Zdrava ishrana zasniva se na konzumiranju voća i povrća. Iako to nije neka tajna, naučnici su napravili spisak namirnica koje poseduju posebnu moć.

Grašak, sočivo i soja čine srž ovakve ishrane. Integralne žitarice, kukutuz, ovas i pšenica takođe su neophodni. Orašasti plodovi su ključni, poput badema, pistaća i oraha. Sa druge strane, crveno meso i prerađevine trebalo bi manje konzumirati.

Naučnici su zaključii da konzumiranje oko 2000 grama mahunarki godišnje i smanjenje slatkog i slanog u svakodnevnoj ishrani mogu produžiti životni vek za čak dve godine.

Podrazumeva se da i oni koji se trude da se hrane zdravo, ipak poneka pojedu nešto što nije najbolje za organizam. Međutim, najvažnije je biti istrajan, jer je osnovni cilj usvojiti bolje navike koje obezbeđuju duži život.

