Nose ih još samo naše bake: Prelepa srpska ženska imena koja će uskoro potpuno nestati

Kada ste poslednji put čuli neko od njih? Otkrijte koja su to zaboravljena srpska ženska imena koja će za par decenija potpuno izumreti.

Nekada su se izgovarala s ponosom i prenosila s kolena na koleno, a danas ih gotovo da nema u porodilištima. Ženska srpska imena koja su vekovima čuvala tradiciju i porodične priče polako nestaju pred naletom modernih trendova.

Svetski trendovi i moderna, internacionalna imena sve češće potiskuju ona koja su se vekovima davala devojčicama u Srbiji. Imena koja su krasila junakinje, umetnice i velike žene naše istorije danas se retko čuju u porodilištima.

Iako mnoga od njih nisu isključivo srpskog porekla, u našem narodu su odavno odomaćena i prihvaćena kao tradicionalna. Upravo ta ženska srpska imena, bogata značenjem i istorijom, danas su na ivici zaborava.

Ženska srpska imena koja polako nestaju

Ova ženska srpska imena nekada su bila ponos porodice i simbol tradicije, a danas se sve ređe čuju. Iza svakog od njih krije se priča o vremenu, poreklu i ženama koje su ostavile trag u istoriji.

Ženska srpska imena koja su obeležila kulturu i istoriju

Anka – staro ime u značenju „milost, zahvalnost“. Ovo ime potisnule su njegove varijante poput Ana i Anja. Poznata u našoj istoriji je Anka Pomodarka, princeza iz dinastije Obrenović, ćerka Jevrema Obrenovića i Tomanije. Bila je pisac i organizatorka prvih srpskih salona u svom domu u Beogradu.

Bisera – u značenju „biser, svetlucava, dragocena“. Ime je upisano u kalendar Srpske pravoslavne crkve. Bisera Vukotić, u Italiji poznata kao Olga Bisera, ostvarila je zavidnu međunarodnu karijeru, dok je kod nas ovo ime proslavila i Bisera Veletanlić.

Delfa – ime grčkog porekla u značenju „more, morska“. Delfa Ivanić bila je slikarka i dobrotvorka, kao i jedna od idejnih tvoraca Kola srpskih sestara, zajedno sa Nadeždom Petrović.

Žanka – izvedeno od Žan(a)+ka u značenju „božanstvena“. Najpoznatija nositeljka ovog imena bila je velika srpska glumica Žanka Stokić.

Julka – ime grčkog porekla u značenju „blistava“. Julka Hlapec Đorđević bila je jedna od najobrazovanijih žena svog vremena – književnica, filozofkinja i feministkinja koja je doktorirala već sa 24 godine.

Stara slovenska imena dubokog značenja

Kosara – jedno od najranije zabeleženih slovenskih ženskih imena. U svom korenu nosi reč „kosa“, simbol lepote i ženstvenosti. Danas se retko daje, iako je ime istorijski značajno. Najpoznatija Kosara bila je Teodora-Kosara, ćerka cara Samuila i supruga Jovana Vladimira. Ovo ime nosila je i Kosara Bobić, velika ljubav pesnika Velimira Rajića.

Mitra/Dmitra – ime snažnog značenja: kreativna, duhovno jaka, poštena i nezavisna. Mitra Mitrović bila je književnica i aktivistkinja Ženskog pokreta.

Prodana – staro slavenosrpsko zaštitno ime, davano detetu koje je „dato kao zamena“ za starije koje je stradalo.

Roksanda – česta u srpskim narodnim pesmama, izvedena od imena Roksana u značenju „svetla, sjajna, zora“. Danas ga nosi modna kreatorka Roksanda Ilinčić, jedna od retkih javnih ličnosti sa ovim imenom.

Da li ćemo dozvoliti da nestanu?

Ime nikada nije bilo samo stvar trenda, ono je prvi dar detetu i tiha poruka o tome ko smo i odakle dolazimo. Dok biramo zvučna, moderna imena, neprimetno zatvaramo vrata riznici koja nas je vekovima oblikovala.

Anka, Kosara, Roksanda – to nisu samo lepe reči, već tragovi istorije i snage žena koje su ostavile pečat u svom vremenu. Ono što danas deluje starinski, zapravo je najčistiji oblik autentičnosti.

Imati ime sa pričom znači nositi deo nasleđa. Možda je baš sada pravi trenutak da tim zaboravljenim biserima damo novu priliku, jer dok god se izgovaraju, oni i dalje žive.

