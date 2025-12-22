„Nosilac svete blagodeti“: Ovo kratko žensko ime nosi moćno značenje

U moru kratkih imena izdvaja se ovo kratko žensko ime, koje nemamo priliku da čujemo toliko često. Znate li neku od njih?

Ukoliko planirate da svojoj devojčici date kratko žensko ime, možda ćete se odlučiti baš za ovo

Poslednjih godina u našoj zemlji, ali i u svetu, postoji trend da se novorođenim devojčicama daju kratka imena. Osim što lepo zvuče, posebno uz dugačka prezimena, ova ženska imena su i vrlo praktična, jer ne ostavljaju mogućnost da se od njih izvedu nadimci.

U moru kratkih ženskih imena izdvaja se ime Janja, koje nemamo priliku da čujemo toliko često.

Janja je nastalo od grčke reči „ioannikios“, što u doslovnom prevodu znači „nosilac svete blagodeti“, prenosi telegraf.rs.

Koja su još ženska imena srodna?

Takođe se smatra da je Janja oblik imena Ines, odnosno izvornog ženskog imena Agneza, što znači „čista i nevina“.

Veruje se da je ime Janja nadimak od svakog ženskog imena koje se završava istim slogovima: Milijana, Marijana, Andrijana, Dragijana…

Ukoliko poznajte neku Janju, pošaljite joj ovaj tekst i obradujte je. Jer njeno ime nosi posebno značenje.

