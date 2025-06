Nosili su ih najsnažniji Srbi kroz istoriju: Stara junačka muška imena

U prošlosti se verovalo da nečije ime nosi i magijsko značenje, te su roditelji davali deci imena koja će ih štititi kroz život, sa željom da im ime ulije snagu i jačinu.

Stara srpska imena imala su funkciju zaštite, a snaga je često bila jedna od odrednica koja je pojedinim roditeljima bila presudna u odabiru imena za njihovo dete.

Iako su pojedina junačka imena, koja sežu u duboku prošlost, i dalje zastupljena u Srbiji, neka od njih se sve ređe čuju i polako nestaju.

Predstavljamo vam srpska imena koja su nosili najsnažniji Srbi:

Aleksandar

me potiče od grčkog imena Aleksandros sa značenjem „zaštitnik ljudi“ ( muževan, muškarac, čovek). Ime je čuvenog vladar iz istorije, Aleksandar Obrenovića koji je bio srpski kralj, sin kralja Milana i kraljice Natalije Obrenović, najzanimljivije je i najtragičnije ličnosti u istoriji dinastije Obrenović i burnog istorijskog razdoblja na kraju 19. i početkom 20. veka. Ime je u raznim varijantama rasprostranjeno širom sveta.

Vukašin

Izvedeno od Vuk, prema nazivu životinje vuk. Iako je tipično srpsko, narodno ime, postoje teorije i da nije autentično srpsko. Bilo kako bilo, muško ime Vukašin se može slobodno prevodi kao „sin vuka“, odnosno „vukov sin“. Svakako je među najpoznatijim nosiocima ovog imena jedan od srpskih kraljeva, Vukašin Mrnjavčević, srpski srednjovekovni velikaš i kralj od 1365. do 1371. godine.

Dušan

Muško lično ime Dušan, spada u grupaciju takozvanih starih ili “tradicionalnih” srpskih imena, ali nije poznato iz kog vremenskog perioda tačno datira. Vodi poreklo od reči „duh“ ili reči „duša“, sa značenjem. Vladar iz istorije je bio srpski car Dušan Silni, srednjevekovni kralj i prvi srpski car, sin Stefana Dečanskog.

Lazar

Vlastito ime Lazar je staro srpsko ime koje je veoma popularno kod muške novorođene dece, jer su se brojni junaci, vitezovi, kraljevi ali i savremene ličnosti zvale ili pak prezivale Lazar. Ime hebrejskog porekla, koje potiče od reči „אלעזר“, što znači „Bog je pomoć“. Vladar iz istorije: Srpski knez Lazar Hrebeljanović i oblasni gospodar iz 14. veka sa prestonicom u Kruševcu.

Marko

Marko potiče od latinskog imena Marcus, što znači čekić, ratnik. Etimološko poreklo imena nije sigurno. Prema jednoj teoriji, ono se prevodi „rođen u martu“, dok je prema drugoj, koren imena u pridevu „mas, maris“ što znači „muževan“. Veruje se da dolazi od rimskog boga rata Marsa, a možda znači i „posvećen bogu Marsu“ i samim tim ratnik. U našoj istoriji pominje se u 11. veku, kao ime bana raške banovine. Svoju „slavu“ u Srbiji duguje Marku Mrnjavčeviću, koji je u narodnim pesmama opevan kao legendarni Marko Kraljević.

Milan

Muško lično ime Milan, spada u grupaciju takozvanih starih slovenskih imena ,a vodi poreklo od staro-slovenske reči „mil; mio; mili. Vladar iz istorije: Posle ubistva kneza Mihaila Obrenovića, za novog naslednika je proglašen Milan Obrenović. Knez Milan Obrenović je 1872. godine preuzeo vlast od namesništva.

Miloš

Naše domaće, slavensko ime zastupljeno uglavnom među Srbima ali i među Česima, Poljacima i Slovacima, a izvedeno je od riječi “mil, mio, mili”. Vladar iz istorije: Miloš Obrenović bio je knez Srbije od 1817. a pre toga drugi vrhovni vožd od 1815. godine. Godine 1830. dobio je dostojanstvo naslednog Kneza.

Milutin

Milutin obeležava ličnost koja je uvek spremna da borbom rešava probleme. Novija etimološka literatura navodi i da ime Milutin obeležava ličnost koja je izuzetna – dostojna divljenja. Vadar iz istorije: Srpski kralj Milutin, jedan od najmoćnijih srpskih vladara, sin Uroša I.

Nemanja

Staro slovensko ime, izvedeno od slovenske reči „maniti“ u odričnom obliku. Ovaj glagol je sinonim današnjeg „mamiti“, zbog čega je moguće da ime Nemanja označava privlačnu osobu. Po drugom tumačenju, nastalo je od glagola „nemati“. U srpskom jeziku, Nemanja je i lično prezime, a prvi nosilac istog bio je rodonačelnik dinastije Nemanjića, poznati srpski kralj Stefan Nemanja (smatra se da se tada „ime“ Nemanja i prvi put pojavilo, u XII veku, te da su ga dobijali samo vladari i gospoda, i da „običan narod“ nije smeo da svojim potomcima daje ime Nemanja).

Nikola

Potiče od grčkog „Νικόλαος“, što znači „pobeda naroda“. Ličnost iz istorije: Nikola Altomanović – srpski velikaš, vojskovođa i ratnik iz druge polovine XIV veka. Vladao je širokim prostorom od Rudnika do Jadranskog mora.

Petar

Znači „stena, kamen“. Hrist je svom apostolu Simonu Zabedejevom dao taj nadimak, ali u aramejskoj varijanti Kefa (Isus je pričao aramejskim jezikom, koji je na Bliskom istoku u to vreme bio lingva franka) pa danas Svetog Petra tako zovemo zbog toga a ne po njegovom rođenom imenu; „Petar“ je simbol nepokolebljivosti, odlučnosti i postojanosti. Vladar iz istorije: Petar I Karađorđević je bio kralj Srbije, od 1903. do 1918. i kralj Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. do 1921. godine.

Stefan

Potiče od grčke reči koja označava „venac, krunu“. Ime Stefan je u različitim varijantama poznato širom Sveta, zahvaljujući tome da ga je nosio prvi hrišćanski mučenik – Stefan Prvomučenik. Po Stefanu Nemanji, svi kraljevi dinastije Nemanjić su svom imenu dodavali ime Stefan: Stefan Prvovenčani, srpski veliki župan i vladar Stefan Radoslav, Stefan Vladislav, Stefan Uroš I, Stefan Uroš II, Stefan Uroš III, Stefan Uroš IV Dušan, i Stefan Uroš V.

Uroš

Iako je jedno od vrlo čestih imena među Srbima i Hrvatima, zanimljivo je da muško ime Uroš vodi poreklo iz mađarskog jezika, a u naš jezik stiglo je još u doba Austrougarske. U našoj istoriji je poznat Stefan Uroš I Nemanjić, sin Stefana Prvovenčanog. Takođe, Stefan Uroš V Nemanjić, koji je bio sin cara Dušana.

