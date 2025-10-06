Nosite li krsta oko vrata? Evo kako taj simbol menja vaš duhovni život i šta treba da piše na njemu

Nošenje krsta oko vrata znači da je osoba primila Svetu tajnu krštenja i predala se Bogu, oslobađajući se vlasti greha i tame, a važno je da na krstu bude ispisano ime Isusa Hrista, istakao je predsednik Patrijaršijske komisije Ruske pravoslavne crkve sveštenik Fjodor Lukijanov.

Krst kao simbol pobede

Prema pravoslavnoj tradiciji, krst predstavlja pobedu nad smrću i „knezom ovoga sveta“ koju je Isus Hristos izvojevao svojim ovaploćenjem i žrtvom, zbog čega je hram bez krsta nepotpun i zato se krst svečano daje pri krštenju kao znak vraćanja čoveka Bogu.

Ljudsko telo kao hram i uloga krsta

Pravoslavna antropologija smatra da je telo čoveka ikona Božija i mali hram, a stavljanjem krsta taj mali svet pojedinca vraća se Nebeskom Ocu, što kroz obraćenje pojedinaca utiče i na širi svet oko nas, dodaje otac Lukijanov.

Značenje reči krst i istorijsko sećanje

Reč „krst“ potiče od reči „Hristos“ koja znači Pomazanik, Mesija, Spasitelj; Ruska pravoslavna crkva takođe obeležava Vozdviženje Časnog Krsta Gospodnjeg 27. septembra i podseća na pronalazak krsta u IV veku zahvaljujući carici Jelena, čiji je tim pronašao delove krsta koji se danas čuvaju kao relikvije.

Relikvije i kult podignutog krsta

Prema zapisu o pronalasku, jedan od pronađenih krstova postao je sveta relikvija kada je dodir jedne žene doveo do njenog isceljenja; od tada su delovi Časnog Krsta rasprostranjeni kao predmeti poštovanja u hramovima širom sveta uključujući i Rusiju.

