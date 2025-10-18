Nova mapa Balkana posvađala ljude: „Balkanac si samo ako voliš ove dve stvari“

Nedavno je na Redditu objavljena karta Evrope koja izaziva rasprave — prema njoj, zemlje koje tradicionalno ne svrstavamo u Balkan, poput Mađarske i Moldavije, označene su kao deo “širenog Balkana”.

Šta prikazuje nova karta i zašto se priča rasplamsala

Karta objavljena na Redditu uključuje u “Balkan” geografski i kulturno: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Severnu Makedoniju, Grčku, Bugarsku, Rumuniju — i uz njih, Mađarsku i Moldaviju. Kritike su najžešće bile prema proširenju pojma Balkana na zemlje koje nemaju jaku istorijsku, kulturnu ili geografski neposrednu vezu sa tom regijom.

U diskusijama se pominje i uključivanje evropskog dela Turske, posebno Istočne Trakije, kao moguće proširenje Balkana. Ipak, mnogi učesnici rasprave ističu da Balkan nije samo geografski pojam — da kultura, istorija i kolektivni identitet igraju ključnu ulogu u suočavanju s definicijama.

Neki korisnici ističu da Mađarska i Moldavija nemaju nikakve veze sa balkanskim konceptom, a pojedini smatraju da ni cela Rumunija ne pripada Balkanu. Jedan korisnik sarkastično je rekao:

„Ako slušaš turbofolk i voliš jela s svinjetinom, Balkanac si, bez obzira gde živiš!“

Drugi komentari pokušavaju da nađu kompromis: Sloveniju i srednju Hrvatsku smatraju bližima srednjoj Evropi, dok zemlje poput Bosne, Albanije, Grčke i Bugarske gotovo svi smatraju “neupitno balkanskim”.

Glavna pobuna oko karte leži u tome što se identitet Balkana nameće ne samo geografskim označavanjem nego i simbolički — ko “pripada”, ko “ne pripada”. Rasprava pokazuje koliko je pojam Balkana fluidan, podložan tumačenjima, i koliko je vezan za kulturu, jezik, običaje i istoriju, a ne samo linije na mapi.

Isto tako, karta “širi” granice Balkana prema zemljama koje često nisu smatrane delom te regije, čime podstiče diskusiju o tome da li se granice regije pomeraju sa promenama u društvenim i kulturnim tokovima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com