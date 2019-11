Nova teorija zavere: Greta Tunberg je putnik kroz vreme (foto)

Fotografija mlade devojke iz 19. veka koja neobično podseća na Gretu Tunberg pokrenula je spekulacije na temu — da li je aktivistkinja protiv klimatskih promena „putnik kroz vreme“.

Na crno-beloj fotografiji iz arhive Univerziteta u Vašingtonu vide se troje dece koja naporno rade u Jukonu u Kanadi, 1898. godine.

​Devojka u prvom planu fotografije izuzetno je slična sa Šveđankom Gretom Tunberg.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk

— Jack – J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019